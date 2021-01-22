Знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса
Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил о решении отказаться от проведения знаменитого карнавала в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил о решении отказаться от проведения знаменитого карнавала в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
“Я никогда не скрывал страсти к карнавалу, и я осознаю экономическую важность этого культурного мероприятия для нашего города. Однако сейчас мне кажется безумным, что мы сможем организовать карнавал в июле”, — написал он в Twitter.
В сентябре 2020 года руководство Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро, ответственной за организацию карнавала, постановило, что праздник, традиционно отмечаемый в феврале перед началом католического Великого поста, в обычное время проведен не будет. При том тогда не исключалась возможность переноса праздника на более поздний срок. Теперь принято решение отказаться и от этой идеи.
Ситуация осложняется еще и тем, что у всех школ, кроме школы “Примейра ди Мангейра”, в связи с пандемией не хватает средств для подготовки выступлений.
Титул чемпиона, победителя карнавала в Рио-де-Жанейро, в прошлом году получила известная школа самбы “Унидус ду Вирадоуру”.
Согласно данным статистического сайта Worldometer Бразилия входит в первую тройку стран с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. С момента начала пандемии COVID-19 стране выявлено 8,7 млн случаев заражения, 214,2 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 7,6 млн человек.
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