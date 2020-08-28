Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой

Ценный подарок

Русский царь, а позже — первый российский император Петр I был в целом человеком очень жизнелюбивым. Не отказывался монарх и от женского внимания — в той степени, в которой ему это позволяли государственные дела и увлечения ремеслами и наукой. Однако практически всю вторую половину его жизни в ней царила одна женщина — Марта Скавронская, она же Катерина Василевская, простолюдинка, фактически “военный трофей”, попавшая в плен при взятии русскими Мариенбурга и сумевшая подняться до положения официальной жены царя и статуса императрицы.

Произошло это не сразу. Начало отношений Петра I и будущей Екатерины I исследователи относят к 1703 году, а обвенчались они только в 1712 году. За это время любовница родила царю троих детей, в том числе будущую императрицу Елизавету Петровну. Дочь Екатерина, первый ребенок пары, умерла младенцем.

” Елизавета и ее старшая сестра Анна, будущая мать Петра III, считались незаконнорожденными — пока девочек, по имевшемуся в церковном законе правилу, не “привенчали” родителям.

Елизавета Петровна родилась в 1709 году. Годом позже Петр преподнес своей пока еще “невенчанной жене” и матери дочерей ценный подарок: усадьбу Саари Мойс (в переводе с финского — “Мыза на холме”) неподалеку от активно строящегося и шумного Санкт-Петербурга. Позже царь пригласил архитектора Иоганна Фридриха Браунштейна, который за несколько лет возвел на мызе небольшой по принятым у императоров меркам дом “о шестнадцати светлицах” (комнатах).