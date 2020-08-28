Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой

Настоящей жемчужиной царскосельских интерьеров была Янтарная комната. Ее стенные панели представляли собой панно с мозаикой из кусочков балтийского янтаря разных оттенков — от белого до темно-коричневого. На панелях имелись медальоны-рельефы с пейзажными сюжетами, тоже выложенные из янтаря.
Панели изготовили в Пруссии в начале XVIII века. В 1716 году король Фридрих Вильгельм I преподнес их в качестве дипломатического дара Петру I. Долгое время панели лежали без дела, но уже при Елизавете Петровне, в 1746 году, их дополнили подходящими по декору фризами и смонтировали в Зимнем дворце, откуда в 1755-м перевезли в Царское Село.
Виват, Екатерина!
К сожалению, Елизавета Петровна наслаждалась своим новым дворцом недолго: в конце 1761 года императрица умерла. Трон перешел ее племяннику, сыну сестры Анны Петровны. Урожденный Карл Петер Ульрих, герцог Гольштейн-Готторпский, в православном крещении Петр Федорович, приехал в Россию вскоре после воцарения своей тетки Елизаветы: она, будучи официально незамужней и бездетной (слухи о ее детях от Разумовского, включая легенду о княжне Таракановой, не получили официального подтверждения), решила “вырастить” из племянника преемника.
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