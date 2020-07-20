Золото за полцены в ювелирных магазинах: как Дубай пытается завлечь туристов

“Теперь, когда туристы постепенно начинают возвращаться в Дубай, важно, чтобы мы предлагали им больше, чем просто ювелирные изделия. Скидки и акции при каждой покупке ювелирных изделий будут большой поддержкой для жителей и туристов”, — заявил Таухид Абдулла, председатель Dubai Gold & Jewellery Group (DGJG).

Во время Dubai Summer Surprises запущены 6 следующих акций для туристов:

* Двойное предложение: “Купи одну драгоценность и получи ещё одну бесплатно”. При этом в качестве бонусных изделий будут предлагаться отобранные ювелирами украшения из избранной коллекции ювелирных изделий с бриллиантами и жемчугом.

* “Золото за золото”: покупатели могут бесплатно заказать изготовление ювелирных изделий из золота 18, 21 и 22 карата в отдельных торговых точках.

* “Больше за меньшие деньги”: большие скидки до 75% на взимание сборов с некоторых коллекций чистого золота и драгоценных украшений.