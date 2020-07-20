20.07.2020, 12:39

Золото за полцены в ювелирных магазинах: как Дубай пытается завлечь туристов


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Золото за полцены в ювелирных магазинах: как Дубай пытается завлечь туристов
Scanpix, AFP

Акцию для туристов-шопоголиков анонсировали ювелирные магазины Дубая в рамках фестиваля Dubai Summer Surprises: более 100 ювелирных бутиков приняли участие в этой скидочной акции, предлагая покупателям шесть вариантов того, как можно сэкономить на драгоценностях.

“Теперь, когда туристы постепенно начинают возвращаться в Дубай, важно, чтобы мы предлагали им больше, чем просто ювелирные изделия. Скидки и акции при каждой покупке ювелирных изделий будут большой поддержкой для жителей и туристов”, — заявил Таухид Абдулла, председатель Dubai Gold & Jewellery Group (DGJG).

Во время Dubai Summer Surprises запущены 6 следующих акций для туристов:

* Двойное предложение: “Купи одну драгоценность и получи ещё одну бесплатно”. При этом в качестве бонусных изделий будут предлагаться отобранные ювелирами украшения из избранной коллекции ювелирных изделий с бриллиантами и жемчугом.

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* “Золото за золото”: покупатели могут бесплатно заказать изготовление ювелирных изделий из золота 18, 21 и 22 карата в отдельных торговых точках.

* “Больше за меньшие деньги”: большие скидки до 75% на взимание сборов с некоторых коллекций чистого золота и драгоценных украшений.

* “Золотые лакомства”: покупатели могут бесплатно получить драгоценные ювелирные подарки при покупке бриллиантов и драгоценных украшений. Некоторые торговые бутики предлагают эту сделку с минимальными затратами в размере 1000 дирхамов.

* “Золотая скидка”: мега-скидка до 75% на красивые ювелирные изделия с бриллиантами и жемчугом.

* “Большая корзина”: у одного счастливого покупателя будет шанс выиграть крупную сумму и забрать домой подарочную корзину.


В акции принимают участие около 40 ювелирных брендов, пишет TourProm.

Также Дубай “подключает” современные технологии к контролю за распространением коронавируса. Туристам будет необходимо скачать специальное приложение на смартфон для отслеживания перемещений и оперативной связи, а также оформить медицинскую страховку с покрытием лечения от коронавируса. Помимо этого, среди мер безопасности заявлен контроль температуры в аэропорту. При этом если у туриста будут замечены симптомы, ему проведут повторное тестирование даже при наличии справки. При положительном результате теста турист будет направлен либо в обсерватор, либо в больницу.

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