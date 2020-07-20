Золото за полцены в ювелирных магазинах: как Дубай пытается завлечь туристов

* “Золотые лакомства”: покупатели могут бесплатно получить драгоценные ювелирные подарки при покупке бриллиантов и драгоценных украшений. Некоторые торговые бутики предлагают эту сделку с минимальными затратами в размере 1000 дирхамов.
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* “Большая корзина”: у одного счастливого покупателя будет шанс выиграть крупную сумму и забрать домой подарочную корзину.
В акции принимают участие около 40 ювелирных брендов, пишет TourProm.
Также Дубай “подключает” современные технологии к контролю за распространением коронавируса. Туристам будет необходимо скачать специальное приложение на смартфон для отслеживания перемещений и оперативной связи, а также оформить медицинскую страховку с покрытием лечения от коронавируса. Помимо этого, среди мер безопасности заявлен контроль температуры в аэропорту. При этом если у туриста будут замечены симптомы, ему проведут повторное тестирование даже при наличии справки. При положительном результате теста турист будет направлен либо в обсерватор, либо в больницу.
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