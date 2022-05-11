Абсурдная ошибка. Самолет вернули в аэропорт через 40 минут после вылета: "Наш пилот не сдал экзамен"(1)
Пассажирский самолет Airbus A330 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший в Нью-Йорк, уже находился в небе над Ирландией, когда капитану сообщили, что второй пилот, назначенный на этот рейс, не имеет соответствующей подготовки. "Мы уже 40 минут были в полете, когда выяснилось, что один из членов экипажа – первый офицер – всё еще проходит обучение", - рассказал один из пассажиров, находившийся на борту самолета. "Капитану ничего не оставалось, как вернуться в Хитроу и найти более опытного члена экипажа. Всем было неловко, а пассажиры были в ярости", — добавил он.
Вернувшись в лондонский аэропорт, самолет еще долгое время стоял рядом со взлетной полосой, так как персонал искал квалифицированную замену летчику. В итоге в пункт назначения в США самолет приземлился на три часа позже, чем планировалось.
По официальной версии, проблема возникла из-за ошибки в графике работы. Изначально пассажиров рейса заверили, что никакой опасности данная ситуация не представляет, поскольку оба пилота имеют все необходимые лицензии и квалификацию для управления воздушным судном.
Среди пассажиров рейса были супруги Джули и Марк Винсент из Борнмута. Они рассказывают, что сначала персонал самолета, как мог, пытался скрыть истинную причину возвращения в лондонский аэропорт. "Мы только пролетели западное побережье Ирландии, когда капитан сообщил, что «возможно, вы заметили, что мы сделали разворот на 180 градусов", - вспоминает Джули. По ее словам, капитан сообщил, что самолет вынужден вернуться в аэропорт Хитроу для подписания некоторых юридических документов, необходимых для продолжения рейса.
"Мы приземлились в Хитроу и, естественно, были взволнованы из-за случившегося. Я к тому же была зла, что теряла время своего отпуска, так как мы с мужем летели в Нью-Йорк всего на три ночи. Мы несколько раз спросили, что происходит. Стюардессы постоянно отвечали, что юридически мы не можем находиться в воздухе и должны вернуться, чтобы инженер смог признать наш самолет годным к полету. Они сказали, что проблема с бумагами, а их может заверить только наземный персонал", - пояснила Джули Винсент.
Как рассказывает женщина, на борту самолета сразу воцарилась паника. "При приземлении люди стали вскакивать со своих мест, ходить туда-сюда с целью получить как можно больше информации. Как минимум трое в спасательных жилетах на какое-то время вошли в кабину пилотов. После этого шторку задернули, чтобы скрыть наши вопрошающие взгляды", - вспоминает Джули.
Оказалось, первому офицеру нужно было выполнить еще один оценочный полет с капитаном-инструктором, чтобы получить допуск к полетами в соответствии с уставом авиакомпании Virgin Atlantic. Хотя пилот не нарушил никаких авиационных правил или требований безопасности, он не соблюдал внутренний протокол обучения Virgin Atlantic, поэтому самолет вернули в аэропорт отправления.
На борту самолета он должен был отвечать на безопасность. Задачей первого пилота, как квалифицированного работника авиации, является оказанием помощи капитану как в общении с пассажирами, так и управлении самолетом.
Чтобы получить квалификацию, необходимую для управления определенным типом самолета, нужно получить соответствующий сертификат о праве управления данным воздушным судном и действующее разрешение на работу пилотом. Имея эти два документа, пилот может легально и безопасно управлять самолетом в любой географической зоне по всему миру.
Однако авиакомпания Virgin Atlantic разработала свою собственную программу т.н. линейного обучения, проводя ее в течение первых восьми полетов. «Последним проводится оценочный полет» - это отдельное требование Virgin Atlantic, чтобы убедиться, что пилоту можно полностью доверять.
Поскольку пилот выполнил все пункты, кроме последнего оценочного полета, он был признан компетентным и допущен к полетам согласно международным правилам авиации. Однако решение о возвращении вступило в силу на основании особых требований авиакомпании, которые предполагают, что пилот все-таки должен выполнить оценочный полет, прежде чем стать вторым пилотом на борту пассажирского самолета.