Абсурдная ошибка. Самолет вернули в аэропорт через 40 минут после вылета: "Наш пилот не сдал экзамен"

Пассажирский самолет Airbus A330 авиакомпании Virgin Atlantic, летевший в Нью-Йорк, уже находился в небе над Ирландией, когда капитану сообщили, что второй пилот, назначенный на этот рейс, не имеет соответствующей подготовки. "Мы уже 40 минут были в полете, когда выяснилось, что один из членов экипажа – первый офицер – всё еще проходит обучение", - рассказал один из пассажиров, находившийся на борту самолета. "Капитану ничего не оставалось, как вернуться в Хитроу и найти более опытного члена экипажа. Всем было неловко, а пассажиры были в ярости", — добавил он.

Вернувшись в лондонский аэропорт, самолет еще долгое время стоял рядом со взлетной полосой, так как персонал искал квалифицированную замену летчику. В итоге в пункт назначения в США самолет приземлился на три часа позже, чем планировалось.

По официальной версии, проблема возникла из-за ошибки в графике работы. Изначально пассажиров рейса заверили, что никакой опасности данная ситуация не представляет, поскольку оба пилота имеют все необходимые лицензии и квалификацию для управления воздушным судном.

Среди пассажиров рейса были супруги Джули и Марк Винсент из Борнмута. Они рассказывают, что сначала персонал самолета, как мог, пытался скрыть истинную причину возвращения в лондонский аэропорт. "Мы только пролетели западное побережье Ирландии, когда капитан сообщил, что «возможно, вы заметили, что мы сделали разворот на 180 градусов", - вспоминает Джули. По ее словам, капитан сообщил, что самолет вынужден вернуться в аэропорт Хитроу для подписания некоторых юридических документов, необходимых для продолжения рейса.