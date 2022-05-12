12.05.2022, 08:00
С 16 мая отменяется требование носить маски в самолетах
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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) опубликовали обновленную информацию о мерах безопасности при перелетах, отменив рекомендацию об обязательном ношении масок в аэропортах и на борту самолета.
Обе организации при этом отметили, что маска по-прежнему является одним из лучших способов защититься от распространения коронавируса, пишет rusERR со ссылкой на EASA.
"Однако пассажиры должны вести себя ответственно и уважать выбор окружающих людей. А пассажирам, которые кашляют и чихают, настоятельно рекомендуется носить маски ради спокойствия сидящих рядом людей", – отметил исполнительный директор EASA Патрик Ки.
Рекомендация вступит в силу с 16 мая.