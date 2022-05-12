С 16 мая отменяется требование носить маски в самолетах

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) опубликовали обновленную информацию о мерах безопасности при перелетах, отменив рекомендацию об обязательном ношении масок в аэропортах и на борту самолета.