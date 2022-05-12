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12.05.2022, 08:00

С 16 мая отменяется требование носить маски в самолетах

 
С 16 мая отменяется требование носить маски в самолетах
С 16 мая отменяется требование носить маски в самолетах
ФОТО: Unsplash | Photo by Lukas Souza on Unsplash

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) опубликовали обновленную информацию о мерах безопасности при перелетах, отменив рекомендацию об обязательном ношении масок в аэропортах и на борту самолета.

Обе организации при этом отметили, что маска по-прежнему является одним из лучших способов защититься от распространения коронавируса, пишет rusERR со ссылкой на EASA.

"Однако пассажиры должны вести себя ответственно и уважать выбор окружающих людей. А пассажирам, которые кашляют и чихают, настоятельно рекомендуется носить маски ради спокойствия сидящих рядом людей", – отметил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Рекомендация вступит в силу с 16 мая.

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