Lux Express уплотняет расписание на внутренних рейсах в Эстонии

С 16 мая Lux Express добавит новые рейсы на маршруты Таллинн-Хаапсалу и Таллинн-Пярну, а с 20 мая на маршрут Таллинн-Тарту-Выру. С июня добавятся рейсы на маршруты Таллинн-Пярну и Таллинн-Курессааре, а также возобновится летний автобусный маршрут Таллинн-Кярдла, который в прошлом году оказался очень популярен среди пассажиров.

Отправления после 16.05:

Таллинн-Хаапсалу: 10:00, 13:30, 15:15, 18:30

Хаапсалу-Таллинн: 09:00, 12:15, 16:15, 17:40

Таллинн-Пярну: 07:00, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00, 17:30, 19:00, 22:30

Пярну-Таллинн: 05:05, 07:00, 08:20, 10:30, 11:50, 14:30, 16:15, 17:10, 19:00, 20:35

Отправления после 20.05:

Таллинн-Тарту-Выру: 07:30, 10:30, 13:30 (в пятницу и воскресенье), 15:30, 16:30, 20:00

Выру-Тарту-Таллинн: 07:15, 08:20, 12:15, 14:15 (в пятницу и воскресенье), 16:15, 18:15

Коммерческий директор Lux Express в Эстонии Ингмар Роос: «Итоги апреля подтвердили, что принятое нами в марте решение было правильным – мы не пошли на поводу у стремительного роста цен на топливо и не повысили цены на автобусные билеты. По мере отступления пандемии это помогло возвращать пассажиров в наши автобусы. Поэтому апрель этого года был для Lux Express успешным как во внутренних, так и в международных регулярных перевозках. На внутренних маршрутах по количеству пассажиров мы приблизились к результату июля прошлого года и впервые с прошлогоднего высокого сезона закончили месяц с прибылью».

Особое значение для Lux Express имеет рост международных регулярных перевозок, где по сравнению с апрелем прошлого года рейсов стало почти в 5 раз больше, а число пассажиров выросло в 15 раз. Масштабы спада во время вызванного коронавирусом кризиса хорошо иллюстрирует тот факт, что, несмотря на 15-кратное увеличение количества пассажиров на маршрутах между Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, их все равно оказалось более чем в два раза меньше, чем в предшествующем началу пандемии году.