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12.05.2022, 08:50

Невероятное предложение от Airbnb: всего за 1 евро можно остановиться на ночь в знаменитой мельнице Moulin Rouge

 
Невероятное предложение от Airbnb в Париже
Невероятное предложение от Airbnb в Париже
ФОТО: Unsplash | Photo by Lola Delabays

Провести ночь в секретной комнате знаменитой парижской мельницы Moulin Rouge можно всего за 1 евро. Так как желающих очень много, доступ к бронированию откроют 17 мая в 19:00.

Впервые гости смогут остановиться в уникальном интерьере знаменитой красной ветряной мельницы. Секретная комната была преобразована в будуар Belle Époque, чтобы перенести гостей в прошлое - к истокам создания знаменитого Moulin Rouge.

Бронирование будет открыто во вторник, 17 мая, в 19:00 по центральноевропейскому времени на одну ночь из трех возможных дат - 13, 20 или 27 июня.

Бронирование и дополнительная информация ЗДЕСЬ.

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