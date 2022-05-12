Невероятное предложение от Airbnb: всего за 1 евро можно остановиться на ночь в знаменитой мельнице Moulin Rouge

Впервые гости смогут остановиться в уникальном интерьере знаменитой красной ветряной мельницы. Секретная комната была преобразована в будуар Belle Époque, чтобы перенести гостей в прошлое - к истокам создания знаменитого Moulin Rouge.



Бронирование будет открыто во вторник, 17 мая, в 19:00 по центральноевропейскому времени на одну ночь из трех возможных дат - 13, 20 или 27 июня.