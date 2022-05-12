12.05.2022, 08:50
Невероятное предложение от Airbnb: всего за 1 евро можно остановиться на ночь в знаменитой мельнице Moulin Rouge
ФОТО: Unsplash | Photo by Lola Delabays
Провести ночь в секретной комнате знаменитой парижской мельницы Moulin Rouge можно всего за 1 евро. Так как желающих очень много, доступ к бронированию откроют 17 мая в 19:00.
Впервые гости смогут остановиться в уникальном интерьере знаменитой красной ветряной мельницы. Секретная комната была преобразована в будуар Belle Époque, чтобы перенести гостей в прошлое - к истокам создания знаменитого Moulin Rouge.
Бронирование будет открыто во вторник, 17 мая, в 19:00 по центральноевропейскому времени на одну ночь из трех возможных дат - 13, 20 или 27 июня.
Бронирование и дополнительная информация ЗДЕСЬ.