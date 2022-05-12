12.05.2022, 13:56
Российские авиакомпании перейдут на новую систему бронирования билетов(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Andres Putting
Авиакомпании группы "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" перейдут на российскую систему бронирования билетов Leonardo, следует из сообщения госкорпорации "Ростех".
"Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и технологическим партнером госкорпорации — компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок", — говорится в сообщении.
Уточняется, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему летом этого года, сообщает "Интерфакс".