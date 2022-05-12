Российские авиакомпании перейдут на новую систему бронирования билетов

"Отечественное программное обеспечение разработано "Ростехом" и технологическим партнером госкорпорации — компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок", — говорится в сообщении.