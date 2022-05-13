13.05.2022, 07:00
Мальта смягчает ограничения на въезд
ФОТО: Unsplash | Photo by CALIN STAN
Власти Мальты продолжают смягчать ограничения на въезд для иностранцев. Так, теперь странам не будут присваивать цвета: для всех будут действовать одинаковые правила.
Приехать на Мальту смогут путешественники из любых стран. На границе понадобится сертификат о вакцинации, справка о том, что уже переболел(-а) COVID-19 или тест. Причем последний тоже может быть любой: экспресс (сделанный не ранее 24 часов до поездки) или ПЦР (не ранее 72 часов).
Санитарные документы будут требовать у всех путешественников старше 6 лет. Новые правила начали действовать с 9 мая, сообщает портал 34travel.me.