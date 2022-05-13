Мальта смягчает ограничения на въезд

Приехать на Мальту смогут путешественники из любых стран. На границе понадобится сертификат о вакцинации, справка о том, что уже переболел(-а) COVID-19 или тест. Причем последний тоже может быть любой: экспресс (сделанный не ранее 24 часов до поездки) или ПЦР (не ранее 72 часов).