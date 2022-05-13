Жители Эстонии стали реже посещать музеи. Почему?

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Эстонии функционировали 174 музея, имеющих 229 мест для посещений. Музеи посещались около 1,7 миллиона раз, что на 59 000 посещений меньше, чем в 2020 году. Кроме того, это наиболее скромный показатель за последние 18 лет.

По словам аналитика Департамента статистики Эрика Леста, на снижение числа посещений музеев за последние два года сильно повлияла пандемия COVID-19 и связанные с ней государственные ограничения, а также волны заболевания. «Однако этот год обещает быть для музеев более ярким, так как в прошлом году существенного снижения посещаемости по сравнению с 2020 годом не произошло, а снятие ограничений может привести к тому, что люди заново пойдут открывать для себя культуру», - считает аналитик.

В прошлом году на тысячу жителей приходилось 1261 посещение музеев, больше всего на Сааремаа (3062) и в Ляэнемаа (2978), меньше всего в Вильяндимаа (289) и Рапламаа (224).

Пандемия повлияла и на активность иностранных туристов. Если в 2020 году музеи посетили более 320 000 иностранных туристов, то в 2021 году их число составило чуть менее 240 000, что на четверть меньше, чем в 2020 году. «Если еще в 2019 году каждый третий посетитель музея был зарубежным туристом, то в 2020 году каждый пятый, а в прошлом году только каждый седьмой», - добавил Лест.

Наиболее посещаемыми были местные музеи, знакомящие с историей какого-либо региона в Эстонии (85), тематические музеи, посвященные определенной сфере (64), а также археологические и исторические музеи (43). В музеях работали 1566 человек, несколько больше, чем в 2020 году; рабочих мест, сведенных к полному рабочему времени, было 1420.

В музейных помещениях состоялась 1078 выставок, что на 97 выставок больше, чем годом ранее.

Главным представителем общественного интереса к исследованию является Министерство культуры, по заказу которого Департамент статистики анализирует данные для проведения этой статистической работы. Классификация музеев основана на классификации, рекомендованной ЮНЕСКО.