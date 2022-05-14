21 мая по всей Эстонии пройдет "Ночь музеев". Тема этого года - "Мечты в ночи"

В этой Ночи музеев, посвящённой мечтам в ночи, примет участие более 150 музеев по всей Эстонии. Приглашаем публику открывать для себя программы заведений и составлять для себя маршруты на Ночь музеев. Увлекательные специальные программы, экскурсии, мастер-классы можно будет найти в самых разных точках Эстонии.



В этом году билет Ночи музеев будет стоить посетителям 1 евро. Билет необходим для того, чтобы немного поддержать музеи, организующие специальные программы, экскурсии, концерты, представления и мастер-классы. Но всё же стоит внимательно следить за программой - немало мест будет открыто и бесплатно.



А ещё нам хотелось бы разделить хороший настрой Ночи музеев разделить и с теми, кто не может поучаствовать в мероприятиях. В связи с темой этого года "Мечты в ночи" мы решили объединить усилия с благотворительным фондом SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev. Призываем всех участников мероприятий Ночи музеев по возможности сделать пожертвование, таким образом собирая средства на проведение семейных дней для детей с тяжёлыми или хроническими заболеваниями. Давайте вместе сделаем доброе дело - пусть настроение Ночи музеев дойдёт и до этих детей! Пожертвование можно сделать в любом из музеев по всей Эстонии. В части из них будут присутствовать добровольцы Unistuste Päev - например, в Историческом музее, в Таллиннской ратуше, в Эстонском музее под открытым небом, в Vabamu и других.



Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev исполняет мечты детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Положительные впечатления поддерживают душевное здоровье ребёнка и его семьи, а это - важная часть лечения в целом. Фонд проводит около 100 мероприятий в год, из которых половина - это персональные дни мечты, и половина - различные групповые мероприятия. Прошлым летом деятельности Unistuste Päev исполнилось 10 лет.



Ночь музеев - это весело, познавательно и впечатляюще! Приходи, помечтаем вместе!