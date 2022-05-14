Союз туристических фирм Эстонии избрал нового президента

В правление Союза туристических фирм Эстонии на следующие два года войдут Кюлли Каринг, Тийт Пруули, Айво Такис, Давид Райан Дженкинс, Свен Лыокене, Марианна Бюлер и Марина Йыги.



По словам нового президента Кюлли Каринг, в настоящее время перед эстонским туризмом стоят серьезнейшие вопросы о том, как двигаться дальше, и поэтому для поддержания туристического сектора важны совместные усилия государства и связанных с туризмом предприятий. В то же время предстоит серьезная работа по убеждению иностранных туристов в том, что Эстония – интересное, уникальное и безопасное направление.



"Для многих наших предприятий вопрос выживания заключается в том, насколько хорошо мы сможем объяснить на внешних рынках, что Эстония не менее безопасна, чем Стокгольм или Берлин. Я считаю это самой важной темой нашего взаимодействия с государством в ближайшие месяцы. В Эстонию должны приезжать туристы из Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Латвии и Литвы, потому что наш туристический сектор не может оставаться устойчиво жизнеспособным лишь на основе внутреннего туризма", - сказала Каринг.



Новое правление также считает важным иметь четкую туристическую стратегию. В настоящее время готова туристическая стратегия на 2022–2025 годы, в которую Союз также должен внести весомый вклад.



«В меняющемся мире следует позаботиться о том, чтобы стратегия не превратилась в жернова, которые тащат от местных выборов к выборам в Рийгикогу и так по кругу до скончания веков. На основе этой стратегии будут выделены значительные государственные ресурсы, и ETFL должен способствовать тому, чтобы в ближайшие годы наш туристический сектор мог оставаться конкурентоспособными на мировом рынке», - отметила Каринг.



По словам Каринг, отдельными вопросами, которые необходимо активно решать в ближайшие годы, являются оперативная доступность адекватной туристической статистики, тематика туристического сектора как крупного работодателя и участие в Совете по туризму, который созван для мониторинга реализации стратегии туризма на 2022–2025 годы, разработки политики в области туризма, а также для предоставления информации о зарубежных торговых порталах.



"Годы пандемии и нынешняя война показывают, что потребность в отечественных и говорящих на эстонском языке консультантах по путешествиям не исчезла, а напротив резко возросла. Люди должны иметь возможность круглосуточно получать в путешествии помощь на родном языке и иметь гарантии того, что во врем путешествия не будут возникать проблемы. Однако мы можем гарантировать это только в том случае, если поездки куплены у эстонских фирм, – пояснила Каринг. – Покупки за границей сопряжены со множеством рисков, и это необходимо продолжать объяснять потребителям, чтобы они предпочитали эстонские решения".



Совет ETFL также избрал на следующий срок новую комиссию по этике, в которую вошли Лехо Нылвак, Леэла Лиллеорг и Катрин Виркус Суле. Новыми членами ревизионной комиссии стали Энн Вилго, Лембит Томикас и Хелдур Аллезе.



Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) является добровольным объединением действующих в сфере туризма работодателей, объединяющим 75 членов. Действительными членами союза являются эстонские туристические компании и туроператоры, а ассоциированными – транспортные компании, туристические организации, образовательные учреждения, отели, страховые компании, лица, предлагающие услуги, связанные со сферой туризма, а также зарубежные туристические организации. ETFL является членом ECTAA – организации, объединяющей туристические предприятия со всей Европы.

