"Пакт Рериха в Эстонии. Эволюция взглядов": 18 мая в Таллиннском русском музее открывается новая выставка

"Мир, желанный мир придет лишь через Культуру". Эти слова художника и гуманиста Николая Рериха перекликаются с новой выставкой Таллиннского русского музея, организованной совместно с Эстонским обществом Рериха и Эстонским Комитетом Пакта Рериха и Знамени Мира.

Выставка «PAX per CULTURA. Пакт Рериха в Эстонии. Эволюция взглядов» обращает внимание на особую роль нашей страны в утверждении мысли "Мир через Культуру". Эволюция взглядов в Эстонии на гуманистические идеи семьи Рерихов - отражение сложной истории XX века: от безусловного принятия к абсолютному запрету, а затем к возрождению.

Знамя Мира является отличительным знаком Пакта Рериха - первого международного документа, провозглашающего приоритет сохранения культурных ценностей не только в военное время, но и в мирное.

Одним из важнейших событий 2021 года стало освящение Знамени Мира в Тарту в соборе Святого Яана. Освященное Знамя Мира представлено на выставке вместе с архивными материалами и раритетами. Несомненно, особый интерес у посетителей вызовут факсимильные репродукции картин Николая Рериха, которые Таллинн увидит впервые.

Организаторы выставки подготовили для публики широкую программу: творческие и культурные встречи, экскурсии для детей и взрослых, летний молодежный клуб. Информация о датах проведения различных мероприятий будет публиковаться на сайте музея и Эстонского общества Рериха.