Не пропустите! Третье Музейное воскресенье состоится уже завтра – в День Таллинна

В рамках Музейного воскресенья можно бесплатно посетить филиалы Таллиннского городского музея, в том числе Таллиннский музей городской жизни (Вене, 17), Музей Каламая (Коцебу, 16), Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Таллиннский русский музей (Пикк, 29а), детский музей Мийямилла (Койдула, 21с), а также музеи Таллиннского литературного центра – музей Вильде (Рохелине аас, 3), музей Мати Унта (Койдула, 17) и музей Таммсааре (Койдула, 12а) в Кадриорге. В мае к проекту также присоединились Эстонский музей современного искусства и галерея мустамяэского культурного центра «Кая».

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, он рад расширению масштабов Музейного воскресенья.

"Музеи, которые до сих пор участвовали в акции, располагались в Кесклинне и Пыхья-Таллинне. Теперь Музейное воскресенье охватывает и Мустамяэ. Поскольку задача проекта – привлечь внимание к деятельности музеев и выставок, мы очень рады, что границы акции расширяются", - сказал Оя.

В рамках Дня Таллинна и Музейного воскресенья в филиалах Таллиннского городского музея пройдут экскурсии и прочие мероприятия, посвященные истории города. Например, Музей городской жизни организует экскурсию "По переулкам звуков Старого Таллинна" на эстонском, русском и английском языках, Музей Каламая - экскурсию на эстонском языке «Канализационные люки Каламая», а Таллиннский русский музей - экскурсию на русском языке «Таллинн. Музыка. Кино».