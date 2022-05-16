Пассажиров в Таллиннском аэропорту становится все больше: в часы пик их число приближается к уровню 2019 года

По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, отличным результатам апреля способствовали летний план полетов и школьные каникулы. "В настоящее время терминалы вновь заполнены людьми, а в часы пик число пассажиров и летных операций приближается к уровню 2019 года. Количество предлагаемых авиакомпаниями мест достигло докризисного уровня, а средняя заполняемость рейсов в апреле поднялась до 65%", — констатировал Пяргмяэ и уточнил, что из-за быстрого роста числа пассажиров и нехватки персонала в определенные моменты в аэропорту могут возникать очереди. "Для того, чтобы время перед посадкой прошло комфортно и все необходимые действия были совершены вовремя, просим всех пассажиров запастись временем и прибывать в аэропорт не менее чем за два часа до вылета".

В общей сложности в апреле регулярные рейсы совершались в 36 пунктов назначения, к которым добавились чартерные рейсы в Египет, Турцию и на Канарские острова. Из новых маршрутов компания Ryanair открыла регулярные рейсы в Нюрнберг; Pegasus и SunExpress – в Анталью, а греческая авиакомпания Aegean Airlines возобновила сезонные рейсы в Афины.

В апреле наибольшая доля рынка была у авиакомпании Ryanair, перевезшей 25% всех пассажиров. 23% пассажиров летали самолетами Air Baltic, за которой следуют Finnair с 9% и Lufthansa с 8% рынка.

В апреле в Таллиннском аэропорту было совершено 3153 летных операции, что составляет в среднем 105 посадок и взлетов в день.

В региональных аэропортах число пассажиров также значительно выросло. В апреле аэропорт Курессааре обслужил более 3000 пассажиров, что на 62% больше, чем за тот же период прошлого года; аэропорт Кярдла обслужил около 900 пассажиров, т.е. на 21% больше, чем год назад; Пярнуский аэропорт – 185 пассажиров, и Тартуский аэропорт – 889 пассажиров, 96% из которых воспользовались прямым рейсом Finnair Хельсинки-Тарту. По сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось количество пассажиров в аэропорту Рухну, услугами которого воспользовались 304 пассажира. В период с мая по сентябрь регулярные рейсы на остров Рухну совершаться не будут.