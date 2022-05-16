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16.05.2022, 09:17

Австрия с 16 мая снимает ограничения для въезда иностранных туристов

 
Austria
Austria
ФОТО: Unsplash | Photo by Dimitry Anikin

Австрия с 16 мая снимает все связанные с коронавирусом ограничения для иностранных туристов, при въезде им больше не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации, справку о перенесенной болезни или тест, сообщает официальный туристический портал страны.

"Так называемое правило 3-G (наличие вакцинации, справки о перенесенной болезни или негативного теста) снимается с 16 мая для въезжающих в Австрию из всех стран", — говорится в сообщении.

С 16 апреля в Австрии были отменены многие ковидные ограничения. Так, сертификат вакцинации, маски и тесты не требуются для входа в большинство общественных мест, ресторанов, баров и музее. Также было отменено требование о ношении масок во всех случаях, но они остаются обязательными в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте, сообщает "Интерфакс".

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