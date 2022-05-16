На Сардинии раскопали два гигантских фрагмента 3000-летних статуй борцов

Археологи, проводившие раскопки в древнем некрополе на итальянском острове Сардиния, недавно сделали поистине монументальное открытие — пару торсов, принадлежащих группе скульптур, известных как "гиганты Монте-Прама".

Впервые несколько каменных фигур с устрашающе невыразительными лицами, глубоко посаженными глазами и угловатыми чертами лица были найдены сардинскими фермерами в 1974 году, пишет "Моя Планета". Еще более примечательным, чем их внешний вид, является их высота: скульптуры достигают более двух метров в высоту.

Ученые полагают, что они принадлежат народу нурагов, населявшему остров между 1800 и 700 г. до н.э. Эта цивилизация построила более 7000 своеобразных мегалитических строений по всему острову.

Считается, что найденные рядом с могилами скульптуры молодых мужчин изображают борцов, лучников и воинов, но археологи не уверены в их назначении. Некоторые считают, что статуи могли быть хранителями предков, предназначенными для наблюдения за некрополем. Другие считают, что они могут означать конкретных людей, похороненных на острове. Исследования, проведенные на 170 гробницах, показали, что кладбище предназначено почти исключительно для молодых мужчин.

Кроме того, археологи думаю, что статуи были, вероятно, намеренно уничтожены. Но зачем это было сделано, пока неизвестно.

На данный момент обнаружено шестнадцать фигур, и некоторые из них сейчас находятся в музее в Кабрасе. Новые находки, которые, как полагают, представляют собой борцов, потребовали многих усилий для извлечения.

"Двум большим и тяжелым блокам потребуется время, чтобы освободиться от осадка вокруг, чтобы их можно было подготовить для безопасного извлечения", — сказала Моника Сточино, суперинтендант археологии города Кальяри, столицы Сардинии.