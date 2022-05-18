Три суперспа южных соседей, которые манят не только теплым бассейном
В Эстонии бывает такое лето, когда море настолько холодное, что остается только прогуливаться вдоль берега. К счастью, есть спа, где теплом, водными удовольствиями и другими приятными моментами отдыха можно вдоволь наслаждаться как в одиночестве, так и всей семьей. Мы познакомим вас с тремя курортными отелями Латвии — здесь вас ждут не только водные удовольствия, это прекрасное направление летнего отдыха, где есть чем заняться.
Baltic Beach Hotel & SPA
Пятизвездочный отель Baltic Beach Hotel & SPA расположен в курортном городе Юрмала, всего в получасе езды от столицы Латвии Риги, на берегу Балтийского моря в окружении песчаных дюн и красивых сосновых лесов.
Отель, который может по праву гордиться своим радушием и многолетним опытом приема гостей, располагает 165 современно обставленными номерами, с их балконов и террас 24 часа в сутки можно наслаждаться захватывающим видом на Балтийское море. Первоклассные рестораны предлагают изысканные блюда итальянской кухни и богатый выбор даров моря и гриль-блюд, а также прекрасно зарекомендовали себя, накрывая праздничные столы и обслуживая мероприятия разного масштаба.
В Baltic Beach Hotel & SPA находится единственный в Латвии уникальный сертифицированный лечебный спа-центр, объединивший многолетние традиции курорта с новейшими медицинскими и спа-технологиями. Широкий спектр уходовых процедур для лица и тела включает более 400 процедур и ритуалов. К услугам гостей 25-метровый бассейн с теплой очищенной морской водой, каскадным и подводным массажем, 10 различных саун, классический и экзотический массаж – в том числе тайский, индийский, китайский и другие виды массажа.
В летний сезон особенное расположение Baltic Beach Hotel & SPA– прямо на берегу моря обеспечивает самые разнообразные возможности отдыха. Здесь есть благоустроенный приватный пляж с шезлонгами для принятия солнечных ванн, кафе с богатым выбором блюд и напитков, проходят специальные мероприятия и концерты для взрослых и детей, а также устраивают другие развлечения.
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Grand Hotel Kempinski Riga
Grand Hotel Kempinski Riga находится напротив знаменитого здания Латвийской национальной оперы, в центре Старой Риги, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это совершенно новый уровень комфорта и элегантности для гостей отеля и города: 141 роскошный номер и апартаменты, два ресторана и два бара, шесть конференц-залов, в том числе Grand Ballroom. Гостей со всего мира ожидают прекрасные виды на столицу Латвии, изысканный сервис и, конечно, спа-комплекс мирового уровня Kempinski The Spa.
Kempinski The Spa – это баня-люкс Pirts Suite, зал отдыха, бассейн, комната для грязевых процедур Rasul, биосауна и тренажерный зал. Кроме того, Kempinski The Spa является официальным представителем марки британской уходовой косметики 111SKIN, разработанной пластическим хирургом Яннисом Александридисом совместно с учеными, исследующими ускорение процессов старения.
Спа-меню пополнилось новыми процедурами для лица и тела на базе косметики 111SKIN:
Black Diamond – лифтинг-процедура для глубокого омоложения кожи лица. 80 минут / 135 €
Dramatic Healing – восстанавливающая процедура для воспаленной, раздраженной кожи лица. 50 минут / 105 €, 80 минут / 135 €
«Розовый Кварц» – трехуровневый массаж лица для снятия стресса и напряжения через успокоение чувствительной кожи. 50 минут / 105 €, 80 минут / 135 €
Black Diamond для тела – скульптурирующая процедура: авторские техники массажа и уникальные формулы стимулируют клеточное обновление и тело выглядит более подтянутым, а экспресс-маска для лица во время процедуры увлажняет и моделирует овал лица. 80 минут / 125 €
Телефон для бронирования: +371 6767 0127
Wellton Riverside SPA Hotel
Wellton Riverside SPA Hotel – это высококлассный четырехзвездочных отель в Старом городе Риги, недалеко от достопримечательностей, а также торговых и бизнес-центров. Как четыре моста через Даугаву, которыми можно любоваться из окон отеля, Wellton Riverside Hotel объединяет в себе современность и историю, различные культуры, языки и людей.
На подвальном этаже отеля находится крупнейший в Старом городе Риги спа-комплекс Riverside. Здесь каждый может расслабиться и зарядиться энергией после насыщенного событиями дня. В спа-комплексе есть аквапарк с бассейном для гостей, массажным бассейном, джакузи, ванной с холодной водой, сауной, кедровой паровой баней, травяной и турецкой банями. В комплекс входят также массажные кабинеты, приватная спа-зона и отдельное помещение, где гости могут насладиться пивными ваннами. Для всех доступен современный тренажерный зал с оборудованием для кардио- и силовых тренировок.
Бар-ресторан After... расположен на первом этаже гостиницы Wellton Riverside SPA Hotel. В меню ресторана, вдохновленном традиционной европейской кухней, представлены разнообразные блюда и напитки. Каждый раз, когда вы приходите в ресторан, персонал отеля заботится о том, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным, обслуживание качественным, а еда вкусной. Это прекрасное место для деловых встреч, времяпрепровождения с друзьями или романтических свиданий.
С красивой террасы на восьмом этаже отеля открывается незабываемый вид на Ригу.
Наслаждайтесь одним из лучших спа-отлей Латвии по особенно выгодным ценам.