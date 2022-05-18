Три суперспа южных соседей, которые манят не только теплым бассейном

Baltic Beach Hotel & SPA

Пятизвездочный отель Baltic Beach Hotel & SPA расположен в курортном городе Юрмала, всего в получасе езды от столицы Латвии Риги, на берегу Балтийского моря в окружении песчаных дюн и красивых сосновых лесов.

Отель, который может по праву гордиться своим радушием и многолетним опытом приема гостей, располагает 165 современно обставленными номерами, с их балконов и террас 24 часа в сутки можно наслаждаться захватывающим видом на Балтийское море. Первоклассные рестораны предлагают изысканные блюда итальянской кухни и богатый выбор даров моря и гриль-блюд, а также прекрасно зарекомендовали себя, накрывая праздничные столы и обслуживая мероприятия разного масштаба.

В Baltic Beach Hotel & SPA находится единственный в Латвии уникальный сертифицированный лечебный спа-центр, объединивший многолетние традиции курорта с новейшими медицинскими и спа-технологиями. Широкий спектр уходовых процедур для лица и тела включает более 400 процедур и ритуалов. К услугам гостей 25-метровый бассейн с теплой очищенной морской водой, каскадным и подводным массажем, 10 различных саун, классический и экзотический массаж – в том числе тайский, индийский, китайский и другие виды массажа.

В летний сезон особенное расположение Baltic Beach Hotel & SPA– прямо на берегу моря обеспечивает самые разнообразные возможности отдыха. Здесь есть благоустроенный приватный пляж с шезлонгами для принятия солнечных ванн, кафе с богатым выбором блюд и напитков, проходят специальные мероприятия и концерты для взрослых и детей, а также устраивают другие развлечения.

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