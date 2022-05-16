Авиакомпания Ryanair сообщила о рекордном годовом убытке в размере 355 млн евро

Оборот компании за прошлый финансовый год составил 4,8 млрд евро, что на 193% больше, чем годом ранее. Количество пассажиров за год увеличилось на 253% и достигло 97,1 млн человек. Однако это на 35% меньше, чем за год до пандемии.

Запланированная выручка на год увеличилась на 156% до 2,65 млрд евро. Среднегодовая стоимость билета снизилась на 27% и составила всего 27 евро. Поскольку международное авиасообщение восстановилось, рейсов стало больше, а пассажиры все больше стали покупать билеты с приоритетной посадкой и заранее выбранным местом в самолете, дополнительный доход составил более 22 евро на человека. Операционные расходы увеличились на 113% до 5,27 млрд евро, в том числе значительно увеличились расходы на топливо - на 237% до 1,83 млрд евро.

Ранее авиакомпания сообщала об открытии 770 новых маршрутов и продлении долгосрочных выгодных контрактов в следующих аэропортах: лондонский Станстед, миланский Бергамо, Манчестер, Ист-Мидлендс и брюссельский Шарлеруа. "Наш концерн удвоил свою пропускную способность в Риме, Лиссабоне и Вене. В Дублине теперь находится рекордное число самолетов - 33, благодаря чему мы запустили наш крупнейший в истории летний план полетов", — говорится в пресс-релизе.

"Согласно нашим планам роста, к 2026 году Ryanair создаст более 6000 хорошо оплачиваемых рабочих мест для высококвалифицированных авиационных специалистов по всей Европе. Прошлой осенью Ryanair уже инвестировала 50 млн евро в Дублинский Центр повышения квалификации в области авиации и планируем в обозначенный период инвестировать более 100 млн евро в еще два высококвалифицированных учебных центра на Пиренейском полуострове, а также в Центральной и Восточной Европе.