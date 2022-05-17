Российские аэропорты из-за санкций могут вернуться к ручному досмотру. Пассажиров ждут часовые очереди

"Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам", — говорится в обращении Ассоциации российских аэропортов.

Чтобы заменить всю иностранную технику на отечественную, по оценке ассоциации, потребуется не менее пяти лет. И на данный момент единственный выход — "продление ресурсов".

Например, по словам сотрудников аэропорта Пулково, продлить работу оборудования по истечении 10-летнего срока эксплуатации можно "при обеспечении определенных технических характеристик". "В случае необходимости его замены возможно использование оборудования, в том числе, российских, китайских и белорусских производителей», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Представители других аэропортов рассказывают, что их техника изначально рассчитана на 15 лет. Также они надеются получить необходимые интроскопы и металлодетекторы из Китая и Беларуси. А гендиректор аэропорта Горно-Алтайска подчеркнул, что после истечения сроков "рамки не превращаются в тыквы и подлежат ремонту".

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России не исключает возможного оттока отечественных пилотов за рубеж и, как следствие, дефицит летного состава. По пессимистическому прогнозу ведомства, к 2025 году безработица грозит каждому второму пилоту.