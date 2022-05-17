ВИДЕО | Походная тропа Суйтсу: наслаждение природой и отдых в лесной хижине
Походная тропа Суйтсу проходит по территории национального парка Матсалу в Западной Эстонии. 1,3-килoметровая грунтовая дорога идет параллельно живописному лугу реки Суйтсу. По лесной тропе интереснее всего пройти в самом начале весны, ранним утром или поздним вечером, когда животные и птицы особенно активны.
В конце туристической тропы Суйтсу находится деревянная хижина, где можно сделать небольшой привал и отдохнуть под аккомпанемент птичьего пения. Больше информации ЗДЕСЬ.
Матсалуский национальный парк создан для защиты многочисленных гнездовых и перелетных птиц. Площадь охраняемой территории 486,1 км². Она охватывает залив Матсалу, часть пролива Вяйнамере, низовье реки Казари, прибрежные тростники залива и реки, заливные луга реки Казари, береговые пастбища, лесолуга и около 50 морских островов. В национальном парке зарегистрировано 282 вида птиц, 49 видов рыб и 47 видов млекопитающих, а также 772 вида сосудистых растений.