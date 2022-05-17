ВИДЕО | Походная тропа Суйтсу: наслаждение природой и отдых в лесной хижине

Походная тропа Суйтсу проходит по территории национального парка Матсалу в Западной Эстонии. 1,3-килoметровая грунтовая дорога идет параллельно живописному лугу реки Суйтсу. По лесной тропе интереснее всего пройти в самом начале весны, ранним утром или поздним вечером, когда животные и птицы особенно активны.