Захватывающее видео: полное лунное затмение 2022 года

Вчера в восточной половине Соединенных Штатов и во всей Южной Америке, в большей части Африки, Западной Европы люди могли увидеть красную Луну. Несколько трансляций одновременно шли на сайте НАСА. А таймлапсом чуть позже поделилась Обсерватория Гриффита (Лос-Анджелес):

Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются по одной линии так, что Луна попадает в тень Земли, объясняют в НАСА. При полном лунном затмении вся Луна входит в самую темную часть земной тени. Когда Луна находится в тени, она приобретает красноватый оттенок. Из-за этого явления лунные затмения иногда называют "кровавыми лунами", пишет "Моя Планета".

То же явление, которое делает небо голубым, а закаты красными, делает Луну красной во время лунного затмения. Свет распространяется волнами, и разные цвета света имеют разные физические свойства. Синий свет имеет более короткую длину волны и легче рассеивается частицами в атмосфере Земли, чем красный. Красный свет движется более прямо. Когда Солнце находится над головой, мы видим голубой свет. Но когда Солнце садится, солнечный свет должен пройти дальше: через большую часть атмосферы. Тогда наших глаз достигают красные лучи.

Во время лунного затмения Луна становится красной, потому что только красный свет, отражаемый Луной, проходит через атмосферу Земли. Чем больше пыли или облаков в атмосфере Земли во время затмения, тем краснее будет Луна. Как будто все рассветы и закаты мира проецируются на Луну.

Примечательно, что в этом году лунное затмение совпало с суперлунием. Это природное явление, когда кажется, что Луна на небе больше, чем обычно.

Следующее лунное затмение случится уже 8 ноября.