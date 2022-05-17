Эстонская пиццерия попала в ТОП-50 лучших в Европе
Итальянский портал 50toppizza.it составил рейтинг лучших пиццерий вне Италии в 2022 году. В список лучших попала и эстонская пиццерия.
В этом году итальянские эксперты признали лучшей пиццерию Peppe Pizzeria в Париже. Столь высокий титул "Лучшая пиццерия Европы" это заведение завоевывает уже второй год подряд.
Второе место заняла пиццерия Fratelli Figurato в Мадриде. Третье место у английской пиццерии 50 Kalò London.
В ТОП-50 лучших пиццерий Европы в этом году попала и эстонская Kaja Pizza Köök. В прошлом году она уже входила в список лучших европейских пиццерий - тогда она заняла 46 место. В этом же году таллиннская пиццерия поднялась на две позиции, заняв 44 место.
Несмотря на то, что это итальянская премия, в рейтинге они не представлены и с европейскими пиццериями не соревнуются. Для итальянских пиццерий всегда составляется отдельный рейтинг.
Весь перечень лучших пиццерий Европы в 2022 году выглядит так:
1. Peppe Pizzeria – Париж, Франция
2. Fratelli Figurato – Мадрид, Испания
3. 50 Kalò London – Лондон, Великобритания
4. Bæst – Копенгаген, Дания
5. Sartoria Panatieri – Барселона, Испания
6. Via Toledo Enopizzeria – Вена, Австрия
7. Pizza Zulù – Фюрт, Германия
8. La Piola Pizza – Брюссель, Бельгия
9. Kytaly – Женева, Швейцария
10. La Balmesina – Барселона, Испания
11. nNea – Амстердам, Нидерланды
12. La Pizza è Bella Gourmet – Брюссель, Бельгия
13. Napoli on The Road – Лондон, Великобритания
14. Malafemmena – Берлин, Германия
15. Pizzeria Luca – Копенгаген, Дания
16. Forno d’Oro – Лиссабон, Португалия
17. 400° Laboratorio – Париж, Франция
18. L’Antica Pizzeria – Лондон, Великобритания
19. The Dough Bro – Голуэй, Ирландия
20. San Gennaro – Цюрих, Швейцария
21. ‘O Ver – Лондон, Великобритания
22. Forza – Хельсинки, Финляндия
23. Guillaume Grasso – Париж, Франция
24. Surt – Копенгаген, Дания
25. Futura Neapolitan Pizza – Берлин, Германия
26. Pizzeria Luca – Хельсинки, Финляндия
27. 60 Secondi Pizza Napoletana – Мюнхен, Германия
28. Ostro.– Гданьск, Польша
29. 450°C – Турку, Финляндия
30. Ciao a Tutti– Варшава, Польша
31. Verace – Нова Горица, Словения
32. Marcella – Брюссель, Бельгия
33. Belli di Mamma – Будапешт, Венгрия
34. De Superette – Гент, Бельгия
35. Majstor I Margarita – Белград, Сербия
36. Oro di Napoli – Санта-Круз-де-Тенерифе, Испания
37. Pietra – Белград, Сербия
38. Cinquecento – Лондон, Великобритания
39. Casa Nostra – Мюнхен, Германия
40. IMperfetto – Пюто, Франция
41. Matto Napoletano – Скопье, Северная Македония
42. Demaio – Бильбао, Испания
43. Pop’s Pizza – Любляна, Словения
44. Kaja Pizza Köök – Таллинн, Эстония
45. Franko’s Pizza & Bar – Загреб, Хорватия
46. Street Pizza – Рига, Латвия
47. Zielona Górka – Пабьянице, Польша
48. Animaletto Pizza Bar – Бухарест, Румыния
49. Arte Bianca – Алжезур, Португалия
50. Pizzeria MaMeMi – Копенгаген, Дания