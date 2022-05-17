И снова SmartLynx. Вылет из Таллинна в солнечную Турцию задерживается на 14 часов

Cегодня утром, в 05:20, из Таллиннского аэропорта в солнечную Анталию должен был вылететь самолет авиакомпании Smartlynx. На чартерный рейс зарегистрировались больше сотни пассажиров, купивших путевки у эстонских туристических компаний. Не меньшее число пассажиров было и в Турции - они тоже прошли раннюю регистрацию в аэропорту Анталии, чтобы улететь домой, но были вынуждены несколько часов ждать своего рейса.