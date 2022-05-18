ФОТО | В Чехии открыли самый длинный пешеходный подвесной мост в мире

На днях в Восточных Судетах после двух лет строительства был торжественно открыт самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, получивший название Sky Bridge 721 ("Небесный мост 721").

Длина моста составляет 721 метр, что делает его новым рекордсменом по протяженности. Предыдущий мировой рекорд принадлежал подвесному пешеходному мосту Баглунг Парбат в Непале. Его длина равна 567 м.

Мост "Sky Bridge 721" пересекает ущелье между двумя хребтами в горной деревушке Долни Морава в северо-восточной части Чехии, недалеко от границы с Польшей. Он находится на высоте более 1 100 метров над уровнем моря. В самой высокой точке его высота над долиной внизу составляет 95 метров.

На такой высоте любители экстрима смогут насладиться одними из самых завораживающих видов в Чехии.