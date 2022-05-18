ФОТО | Самый известный ресторан Хельсинки, отмеченный звездой Мишлен: какие блюда там подают и сколько они стоят?

Уже совсем скоро, 25 мая, будет официально объявлено, какие эстонские рестораны получат заветные звездочки "Мишлен". А пока, дабы скрасить время ожидания, давайте совершим виртуальное путешествие к нашим соседям - в ресторан Finnjävel в Хельсинки , один из девяти ресторанов Финляндии, отмеченных звездой Мишлен. Что же там предлагают клиентам?

Например, со вторника по пятницу в ресторане можно за 39 евро заказать обед ( с 11:30 до 14:30). На этой неделе вам подадут три блюда: ячменные лепешки с рыбной икрой, мясное блюдо и "клубничное молоко".

За 58 евро можно заказать обед, во время которого вам предложат: "шведский стол" (ассортимент рыбных и мясных деликатесов), хрустящий картофель с запеченной сметаной, копченую форель или жареного ягненка с капустой и бульономом (на выбор), шоколадный торт с апельсиновым мороженым. Каждое из этих блюд можно заказать отдельно. А еще можно заказать, к примеру, суп из лосося за 18 евро или финскую булочку с вареньем из ревеня за 12 евро. Если вы хотите отведать что-то особенное, то ресторан предлагает комплексный обед или ужин из 4 блюд финской кухни за 98 евро или 8 блюд - за 126 евро. К этому можно отдельно заказать еще карельскую икру (30 г, 85 €), хлеб с маслом (8 €), сахти (6 €), сыры (13 €) и вино (от 69 евро).