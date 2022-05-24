Какой же отдых на островах без стаканчика чего-то покрепче? Напитки, которые обязательно стоит попробовать на Сааремаа(1)
Поездка на Сааремаа может запомниться не только красивыми видами, но и интересными напитками, некоторые из которых можно найти только на острове. Вот несколько интересных видов алкоголя (и не только), которые производятся на Сааремаа и которые обязательно стоит попробовать.
Pihtla Õlleköök
Уже на самом пароме до Сааремаа вас встретят яркие баночки пива от Pihtla Õlleköök. Это пиво особенно интересно своим набором вкусов. Среди них есть и довольно обычные, как имбирное, малиновое и смородиновое, но и невероятно интересные: например, лагер со вкусом можжевельника или эль со вкусом ростков ели. Если честно, последние два на вкус довольно специфические, но попробовать стоит обязательно!
Wösel
Фирма Wösel производит уксус и готовые основы для безалкогольных коктейлей под названием Shrub, из которых также делает так называемые "шоты здоровья". Среди бутылок с готовыми коктейльными основами есть мохито, черная смородина с мятой, имбирь-лимон и облепиха-малина.
К ним стоит всего лишь добавить воды - и напиток готов! Коктейль легко сделать алкогольным, добавив к нему любой крепкий алкоголь по вкусу. Кстати, крепкий алкоголь фирма также производит - джин и яблочно-имбирную водку под названием Söul. Последняя особенно бодрит!
Saaremaa Veski
Находящийся в центре Курессааре ресторан Saaremaa Veski делает свою настойку на различных ягодах и не только: на смородине, клюкве, малине, клубнике, облепихе, рабарбаре и чернике. Всю продукцию при желании можно бесплатно продегустировать в самом ресторане.
На основе этих настоек также делаются коктейли, которые можно отведать и в баре Nabu, который находится в старом городе Курессааре. Наибольшее впечатление произвела настойка на облепихе, а коктейль из нее получился просто великолепный.
P.S. Бутылки с настойками продаются только в самом ресторане на Сааремаа, но владельцы не против отправить желающим попробовать напитки их посылкой на материк.
Pöide
Наверное, самая известная сааремааская пивоварня - это Pöide. Самое интересное, что на ней работает всего два человека (три в летний сезон). Pöide выпускает много различных видов пива, которые можно купить и в Таллинне, но лучше всего попробовать на самом Сааремаа, где вся продукция доступна в ресторане Pöide Grillhouse.
При этом пивоварня выпускает не только пиво. Уже сейчас продается "хмельная вода", легкий освежающий безалкогольный напиток, а в ближайшие месяцы на прилавки поступят лимонады со вкусом яблочного штруделя и зеленого чая.
Lahhentagge
В Эстонии производят довольно много джина - и очень даже неплохого. Один такой джин производится как раз на Сааремаа и называется Lahhentagge. Этим производством также занимается всего два человека - муж с женой.
Фирма производит не только джин, но и безалкогольные напитки. Среди них есть дистиллят, который должен заменить вкус джина в безалкогольных коктейлях, и тоники с необычными вкусами: с еловыми побегами, с можжевельником и с еловыми иголками. Кстати, для производства последнего используются... старые рождественские ели! Вот такая вот экологичная идея! Звучит, возможно, пугающе, на тоники очень приятные на вкус, как в коктейлях, так и сами по себе.