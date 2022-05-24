Какой же отдых на островах без стаканчика чего-то покрепче? Напитки, которые обязательно стоит попробовать на Сааремаа

Pihtla Õlleköök

Уже на самом пароме до Сааремаа вас встретят яркие баночки пива от Pihtla Õlleköök. Это пиво особенно интересно своим набором вкусов. Среди них есть и довольно обычные, как имбирное, малиновое и смородиновое, но и невероятно интересные: например, лагер со вкусом можжевельника или эль со вкусом ростков ели. Если честно, последние два на вкус довольно специфические, но попробовать стоит обязательно!

Wösel

Фирма Wösel производит уксус и готовые основы для безалкогольных коктейлей под названием Shrub, из которых также делает так называемые "шоты здоровья". Среди бутылок с готовыми коктейльными основами есть мохито, черная смородина с мятой, имбирь-лимон и облепиха-малина.

К ним стоит всего лишь добавить воды - и напиток готов! Коктейль легко сделать алкогольным, добавив к нему любой крепкий алкоголь по вкусу. Кстати, крепкий алкоголь фирма также производит - джин и яблочно-имбирную водку под названием Söul. Последняя особенно бодрит!

Saaremaa Veski

Находящийся в центре Курессааре ресторан Saaremaa Veski делает свою настойку на различных ягодах и не только: на смородине, клюкве, малине, клубнике, облепихе, рабарбаре и чернике. Всю продукцию при желании можно бесплатно продегустировать в самом ресторане.

На основе этих настоек также делаются коктейли, которые можно отведать и в баре Nabu, который находится в старом городе Курессааре. Наибольшее впечатление произвела настойка на облепихе, а коктейль из нее получился просто великолепный.

P.S. Бутылки с настойками продаются только в самом ресторане на Сааремаа, но владельцы не против отправить желающим попробовать напитки их посылкой на материк.

Pöide

Наверное, самая известная сааремааская пивоварня - это Pöide. Самое интересное, что на ней работает всего два человека (три в летний сезон). Pöide выпускает много различных видов пива, которые можно купить и в Таллинне, но лучше всего попробовать на самом Сааремаа, где вся продукция доступна в ресторане Pöide Grillhouse.