ФОТО | Чем будет удивлять клиентов новое меню шведского стола на паромах Tallink
Новое меню шведского стола Tallink акцентирует внимание на шведской кухне и широком выборе вегетарианских блюд.
В преддверии предстоящего летнего туристического сезона Tallink Grupp представляет новое меню шведского стола, блюда из которого будут предложены клиентам на борту в ресторанах Grande Buffet на судах Tallink и Silja Line со среды, 18 мая 2022 года. Для того, чтобы удовлетворить вкусы каждого путешественника, как взрослых, так и детей, в богатое меню шведского стола включено более 140 различных блюд, гарниров и приправ на выбор, а также широкий выбор вегетарианских блюд.
Для обеспечения сезонного разнообразия в течение всего года, концепция нового меню шведского стола ресторана Grande Buffet построена по принципу сезонных тематических столов, подчёркивающих богатые традиции национальной кухни жителей региона Балтийского моря. Открывающий летний сезон традиционный шведский стол предлагает широкий выбор классических холодных закусок, которые, в соответствии со скандинавскими традициями, включают многочисленные рыбные блюда, приготовленные из сельди и креветок, выловленных экологически безопасным способом в соответствии со стандартами Морского Попечительского совета (MSC). Знак MSC на продукции гарантирует, что рыба и морепродукты поступают только от законных и экологически ответственных промыслов, которые заботятся о сохранении морских биоресурсов.
"Рестораны со шведским столом на борту судов Tallink и Silja Line — это семейные рестораны, где можно отведать разнообразные блюда, сервированные на тематических столах по разным сезонным темам или, как мы их называем, на «Рынках» (Markets). Меню шведского стола позволяет гостям насладиться обедом из шести или, почему бы и нет, даже из девяти блюд, как это принято в Швеции во время больших праздников. Новое меню шведского стола позволяет гостям идеальную возможность попробовать различные продукты, самостоятельно составив свои блюда для дегустации небольшими порциями и, таким образом, полностью ощутить всё великолепие нового меню. Можно быть уверенным, что каждый член семьи обязательно найдёт своё любимое блюда среди всего разнообразия шведского стола», — сказала руководитель дивизиона розничной торговли и ресторанного питания Tallink Grupp Катре Кываск.
В этом году в меню ресторана Grande Buffet представлен и более широкий выбор вегетарианских блюд, представленных на всех столах шведского стола, но они легко выделяются среди других блюд благодаря специальным зелёным этикеткам; их также можно найти и на специальной тематической витрине, расположенной на «Зелёном рынке» (Green Market).
"Меню шведского стола ресторана Grande Buffet, безусловно, является самым универсальным и, несомненно, самым популярным меню на судах нашего флота у многих наших клиентов, для которых трапеза за шведским столом является одним из самых ярких моментов морского путешествия», — сказал шеф-повар Tallink Grupp Анти Лепик.
Меню ресторана Grande Buffet было создано как совместное творение шеф-поваров всех судов компании. В среднем, процесс составления меню занимает почти восемь месяцев, в течение которых кулинарные эксперты компании до совершенства «оттачивают» самые популярные блюда с учётом современных кулинарных трендов, а также предпочтений и запросов наших клиентов.