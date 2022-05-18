ФОТО | Чем будет удивлять клиентов новое меню шведского стола на паромах Tallink

В преддверии предстоящего летнего туристического сезона Tallink Grupp представляет новое меню шведского стола, блюда из которого будут предложены клиентам на борту в ресторанах Grande Buffet на судах Tallink и Silja Line со среды, 18 мая 2022 года. Для того, чтобы удовлетворить вкусы каждого путешественника, как взрослых, так и детей, в богатое меню шведского стола включено более 140 различных блюд, гарниров и приправ на выбор, а также широкий выбор вегетарианских блюд.

Для обеспечения сезонного разнообразия в течение всего года, концепция нового меню шведского стола ресторана Grande Buffet построена по принципу сезонных тематических столов, подчёркивающих богатые традиции национальной кухни жителей региона Балтийского моря. Открывающий летний сезон традиционный шведский стол предлагает широкий выбор классических холодных закусок, которые, в соответствии со скандинавскими традициями, включают многочисленные рыбные блюда, приготовленные из сельди и креветок, выловленных экологически безопасным способом в соответствии со стандартами Морского Попечительского совета (MSC). Знак MSC на продукции гарантирует, что рыба и морепродукты поступают только от законных и экологически ответственных промыслов, которые заботятся о сохранении морских биоресурсов.