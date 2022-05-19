19.05.2022, 07:01
В Турции открыли новый аэропорт
ФОТО: Ekspress Meedia | Rauno Volmar
В Турции открыли новый – 58-й – аэропорт. Он расположен на берегу Черного моря в провинции Ризе.
Аэропорт Ризе-Артвин начали строить пять лет. Все работы завершили только сейчас. Зато теперь гавань готова принимать новые рейсы. Пока – только внутренние, но в будущем планируют запустить и международные, сообщает портал 34travel.me.
Аэропорт находится практически на границе с Грузией. Поэтому в первую очередь он будет обслуживать полеты на Кавказ и Восток.