ВИДЕО | Самый дорогой в истории дом на колесах, который стоит как 10 квартир в мировых столицах

Уникальный дом стоит как 10 квартир в хорошем городе, пишет Trendy men. На первом этаже автодома спрятан собственный гараж. О шедевре элитного автопрома рассказал видеоблогер, который специализируется на элитной недвижимости (есть русские субтитры).

Производитель машины, которую назвали Motorhome M, компания Dembell, описывает свое детище как "дом мечты взыскательного джентльмена и его нежной леди". Речь идет о дворце на колесах за 1 миллион 250 тысяч евро.

Большинство автодомов люксовой категории отличаются тяжеловесным старомодным стилем в отделке. Они массивны и неуклюжи внешне, но Motorhome M совсем другой. Отчасти машина напоминает футуристичный космический лайнер на шасси Mercedes Actros.

Внутри отдельно выделены хозяйская спальня и душевой отсек. В кабине расположены сразу четыре сиденья, два из которых поворачиваются в салон и становятся частью гостиной.

Кухня, полностью укомплектованная бытовой техникой, включая посудомоечную машину, индукционную варочную панель и духовку, также оснащена большим холодильником и морозильной камерой.