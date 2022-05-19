Tallink Grupp отмечает 65-летие бренда Silja Line специальным меню и эксклюзивным ассортиментом товаров

Судоходная компания Oy Siljavarustamo – Ab Siljarederiet была основана 20 мая 1957 года. Первое пассажирское судно Silja Line, s/s Silja, начало курсировать в канун летнего солнцестояния 1957 года между Турку и Стокгольмом. Сегодня под принадлежащему концерну Tallink Grupp брендом Silja Line работают четыре судна компании: Silja Serenade и Silja Symphony курсируют на линии Хельсинки – Стокгольм, а Galaxy и Baltic Princess – на линии между Турку и Стокгольмом.

Комментируя 65-летний юбилей Silja Line, председатель правления AS Tallink Grupp Пааво Ныгене сказал: "Tallink гордится и счастлив тем фактом, что мы можем отметить 65-летие бренда Silja Line и имеем великолепную возможность продолжить его богатую историю, достойно сохранив давние традиции. Я благодарю каждого сотрудника Silja Line и каждого нашего клиента, которые, на протяжении уже десятилетий, предоставляют нам прекрасную возможность существования и дальнейшего развития Silja Line".

Концерн, в честь празднования 65-летия Silja Line, приготовил специальное тематическое меню, юбилейное пирожное и специальный коктейль, а также эксклюзивные товары с логотипом Silja Line 65 доступные на борту судов Silja Serenade, Silja Symphony, Galaxy, Baltic Princess и Silja Europa.

"Мы рады приветствовать наших добрых клиентов на борту своих судов, чтобы всем вместе отпраздновать 65-летие Silja Line. Почему бы этим летом, присоединившись к юбилейным торжествам, не запланировать приятное морское путешествие по Балтийскому морю из Таллинна в Стокгольм, например, через Хельсинки, поднявшись на борт судов под брендом Silja Line? На судах мы приготовили специальное юбилейное меню и другие приятные эксклюзивные сюрпризы", — сказала руководитель дивизиона розничной торговли и ресторанного питания Tallink Grupp Катре Кываск.