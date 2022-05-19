Tallink Grupp отмечает 65-летие бренда Silja Line специальным меню и эксклюзивным ассортиментом товаров
Завтра, 20 мая 2022 года Tallink Grupp отмечает 65-летие Silja Line. Празднование юбилейного года Silja Line на судах Tallink будет отмечено изысканными блюдами в ресторанах и кафе, а также эксклюзивным ассортиментом товаров, посвящённых юбилею.
Судоходная компания Oy Siljavarustamo – Ab Siljarederiet была основана 20 мая 1957 года. Первое пассажирское судно Silja Line, s/s Silja, начало курсировать в канун летнего солнцестояния 1957 года между Турку и Стокгольмом. Сегодня под принадлежащему концерну Tallink Grupp брендом Silja Line работают четыре судна компании: Silja Serenade и Silja Symphony курсируют на линии Хельсинки – Стокгольм, а Galaxy и Baltic Princess – на линии между Турку и Стокгольмом.
Комментируя 65-летний юбилей Silja Line, председатель правления AS Tallink Grupp Пааво Ныгене сказал: "Tallink гордится и счастлив тем фактом, что мы можем отметить 65-летие бренда Silja Line и имеем великолепную возможность продолжить его богатую историю, достойно сохранив давние традиции. Я благодарю каждого сотрудника Silja Line и каждого нашего клиента, которые, на протяжении уже десятилетий, предоставляют нам прекрасную возможность существования и дальнейшего развития Silja Line".
Концерн, в честь празднования 65-летия Silja Line, приготовил специальное тематическое меню, юбилейное пирожное и специальный коктейль, а также эксклюзивные товары с логотипом Silja Line 65 доступные на борту судов Silja Serenade, Silja Symphony, Galaxy, Baltic Princess и Silja Europa.
"Мы рады приветствовать наших добрых клиентов на борту своих судов, чтобы всем вместе отпраздновать 65-летие Silja Line. Почему бы этим летом, присоединившись к юбилейным торжествам, не запланировать приятное морское путешествие по Балтийскому морю из Таллинна в Стокгольм, например, через Хельсинки, поднявшись на борт судов под брендом Silja Line? На судах мы приготовили специальное юбилейное меню и другие приятные эксклюзивные сюрпризы", — сказала руководитель дивизиона розничной торговли и ресторанного питания Tallink Grupp Катре Кываск.
Гурманов, несомненно, порадует возможность отведать специальное меню "Silja 65", состоящее из трёх блюд, созданное в процессе совместного творчества шеф-поварами судов Silja Line. Юбилейное меню отдаёт дань уважения традиционным круизным обычаям и включает в себя элементы, которые пользовались, оставаясь абсолютными фаворитами, огромным спросом у клиентов на протяжении десятилетий: такие как, например, тосты с коктейлем из гигантских креветок на закуску и, как основное блюдо, филе-миньон, а в завершение прекрасного торжественного ужина — свежая клубника и белый шоколад с мороженым.
Специальное меню "Silja 65", которое также доступно и в вегетарианской версии, предлагается на судах Silja Serenade и Silja Symphony в ресторане Tavolata, а также на борту судов Baltic Princess, Galaxy и Silja Europa в ресторане Grill House до 4 октября 2022 года.
Богатое шоколадом юбилейное брауни «Silja 65» с черникой и чёрной смородиной было создано эксклюзивно для Tallink Grupp финской пекарней MBakery из Турку. Юбилейное пирожное, украшенное белым медальоном со специальным логотипом "Silja Line 65", можно попробовать только в кафе на борту судов Silja Line.
Кроме того, коллекцию судовых коктейлей пополнил юбилейный коктейль Silja Special, которому магический цвет синего моря придаёт ликёр Bols Blue Curacao.
К удовольствию покупателей, в судовых магазинах на судах Silja Serenade, Silja Symphony, Galaxy, Baltic Princess и Silja Europa можно найти маркированные специальным логотипом "Silja Line 65" шоколадные изделия Fazer и Kalev, джин Helsinki Dry Gin Silja Line 65 и ликёр Lignell’s Café Congnac Liquer.
Юбилейная линейка праздничных вин из коллекции «Silja Line 65», отмеченных которые отмечены специальным логотипом «Silja 65», включает белое вино Steininger Grüner Veltliner Ried Kittmansberg Erste Lage, розовое вино Annabel de Chateau Puybarbe, красное вино Bottega Amarone della Valpolicella II Vino Degli Dei, также шампанское Champagne Boizel Brut и просекко Bottega Prosecco DOC Brut Accademia Blu.
Ознакомьтесь с юбилейным меню «Silja 65» можно ЗДЕСЬ.