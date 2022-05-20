Таллиннская оппозиция хочет убрать в музей все советские военные памятники

Накануне представители "Эстонии 200", EKRE, Isamaa и Партии реформ инициировали законопроект, предписывающий мэрии совместно с Департаментом охраны памятников старины и Эстонским институтом памяти картографировать расположенные на территории города красноармейские памятники, установленные оккупационным режимом Советского Союза, сообщает ERR .

Также мэрии следует найти для них более подходящее место, желательно перенести их в музей, добавили оппозиционные депутаты.