Новости
20.05.2022, 11:02

Таллиннская оппозиция хочет убрать в музей все советские военные памятники

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Maarjamäe Orlovi loss - muuseum
Maarjamäe Orlovi loss - muuseum
ФОТО: Ekspress Meedia | RAUNO VOLMAR

Оппозиция Таллиннского городского собрания предлагает убрать в музей все расположенные в столице советские военные памятники.

Накануне представители "Эстонии 200", EKRE, Isamaa и Партии реформ инициировали законопроект, предписывающий мэрии совместно с Департаментом охраны памятников старины и Эстонским институтом памяти картографировать расположенные на территории города красноармейские памятники, установленные оккупационным режимом Советского Союза, сообщает ERR.

Также мэрии следует найти для них более подходящее место, желательно перенести их в музей, добавили оппозиционные депутаты.

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