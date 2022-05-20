20.05.2022, 11:02
Таллиннская оппозиция хочет убрать в музей все советские военные памятники(4)
ФОТО: Ekspress Meedia | RAUNO VOLMAR
Оппозиция Таллиннского городского собрания предлагает убрать в музей все расположенные в столице советские военные памятники.
Накануне представители "Эстонии 200", EKRE, Isamaa и Партии реформ инициировали законопроект, предписывающий мэрии совместно с Департаментом охраны памятников старины и Эстонским институтом памяти картографировать расположенные на территории города красноармейские памятники, установленные оккупационным режимом Советского Союза, сообщает ERR.
Также мэрии следует найти для них более подходящее место, желательно перенести их в музей, добавили оппозиционные депутаты.