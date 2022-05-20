Иностранные турфирмы, открывшие для себя туристические жемчужины Эстонии, видят в Таллинне большой потенциал

В этом году, в результате сотрудничества между Союзом туристических фирм Эстонии (ETFL), Центром развития туризма Целевого фонда предпринимательства и инноваций, авиакомпании airBaltic и многими предприятиями туристического сектора, в рамках программы Tourest Hosted Buyer Programme (HBP) в Эстонию в четвертый раз приехали с визитом профессионалы из Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Австрии, Великобритании, Голландии и Швейцарии.



«Цель программы Tourest HBP – свести вместе иностранных профессионалов сферы туризма с эстонскими предприятиями, чтобы наши гости смогли своими глазами увидеть, какие места назначения, туристические достопримечательности и места размещения и питания они могли бы добавить в свои туристические программы, – объяснила генеральный секретарь ETFL Мерике Халлик. – Благодаря полученной нами на сегодняшний день обратной связи мы знаем, что, хотя многие туристы зачастую не выбираются дальше пределов Таллинна, иностранные турфирмы видят большой потенциал в расположенной за пределами столицы чистой природе, еде, а также достопримечательностях, которые еще не так сильно заполнены туристами».



Например, большое количество хвалебных комментариев заслужили расположенные в Северной Эстонии мызы Вихула и Пальмсе, а также болото Виру. Для финских организаторов туристических поездок интересной находкой стал музей искусства Вийнисту.



«Раквере и Вийнисту являются для финнов новыми пунктами назначения, и эти места уже произвели на гостей очень сильное впечатление. Кроме того, немало хвалебных отзывов заслужил спа-центр Aqva, особенно предлагаемый им уровень размещения», – сказала Халлик.



Из таллиннских достопримечательностей больше всего отзывов заслужила Летная гавань, Творческий городок Теллискиви и Fotografiska, а также Старый город Таллинна вместе с Ратушной аптекой.



В Южной Эстонии на иностранных организаторов туристических поездок наибольшее впечатление произвел Эстонский национальный музей, а также Творческий городок Aparaaditehas в Тарту. Так как природа Южной Эстонии значительно отличается от природы Северной Эстонии, гости увидели большой потенциал и в туристических поездках по природе Южной Эстонии.



«Уже ведется работа над турпакетами на следующие два года. Например, один немецкий туроператор хочет продавать своим клиентам туристические поездки в регион Чудского озера», – рассказала Халлик.



Программа Tourest Hosted Buyer, получившая начало в 2018 году в рамках туристической ярмарки Tourest, стала для эстонских турфирм одним из важных событий года в области рынка и продаж B2B, а также дала иностранным партнерам возможность лично познакомиться с Эстонией.



«Для специализирующихся на въездном туризме предприятий и для поставщиков туристических услуг клиенты с иностранных рынков чрезвычайно важны – без них туристическому рынку, который находится в весьма плачевном состоянии в связи с коронавирусом и войной в Украине, будет очень сложно выжить. Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы снова завлечь в Эстонию туристов из ближайших к нам стран, таких как Финляндия, Швеция, Норвегия, Латвия и Литва, и роль программы Tourest HBP в этом является очень важной, – сказала Халлик. – Очень приятно констатировать, что местные фирмы, которые приняли участие в программе, показали себя в плане маркетинга очень хорошо».



Tourest HBP представляет собой охватывающий весь туристический сектор совместный проект, цель которого – увеличить экспортную способность турфирм и экспорта туризма, сводя вместе эстонских региональных поставщиков услуг и покупателей с иностранных рынков для налаживания двусторонних контактов и развития сотрудничества.

