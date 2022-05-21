НЕ ПРОПУСТИТЕ! Сегодня по всей Эстонии пройдет "Ночь музеев"

Все музеи, участвующие в программе, будут открыты с 18 до 23 часов. Но если в прошлые годы вход был бесплатный, то в этом году нужно заплатить 1 евро. Весь список участников "Ночи музеев" можно найти ЗДЕСЬ.

В этот раз "Ночь музеев" пройдёт под названием "Мечты в ночи". О чём мечтает музей, и о чём мечтают сообщества, которые его окружают? Какой он - музей мечты? Приглашаем и музеи, и гостей мечтать и действовать - в том числе и во имя более зелёного, экологичного, доступного и инклюзивного музея и мира.

Партнёр Ночи музеев в 2022 году - SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev. Все участники мероприятий Ночи музеев могут сделать пожертвование, которое поможет исполнить мечту ребёнка с тяжёлым или хроническим заболеванием.

Сделаем вместе доброе дело и поможем донести восторг и радость Ночи музеев и до тех детей, которые не могут прийти и поучаствовать в мероприятии!

Ночь музеев - это весело, познавательно и впечатляюще! Приходи, помечтаем вместе!