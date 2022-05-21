"Решил проверить, действительно ли это невозможно". Интервью со стюардом Emirates Ральфом из Латвии

О том, как он выбрал эту работу, о ее плюсах, минусах и приключениях Ральф говорит увлеченно и слегка иронично, ведь на самом деле выбор профессии оказался довольно спонтанным.

Всего Ральф работает бортпроводником пять с половиной лет, а начал он свою карьеру еще во время учебы в WizzAir. В то время он изучал международный бизнес в Рижском университете им. Страдиня, а заодно принимал участие в международной программе обмена студентов Erasmus и на какое-то время оказался в Американском университете в Болгарии.

И, хотя дальнейшая стажировка должна была проходить в Латвии в одной из международных бухгалтерских компаний, после отлично проведенного в Болгарии времени Ральфа уже не привлекала идея провести лето в офисе. Нужен был новый план, новое место для практики. Ральф решил попытать счастья в WizzAir, а остальное уже стало историей.

По словам Ральфа, первые полгода в авиации приходилось совмещать с лекциями в университете и это было совсем непросто. "Это выглядело так: я схожу с самолета, сплю в машине на стоянке пять-десять минут и еду в университет. Там слушаю лекции, ем, моюсь, переодеваюсь в рабочую форму и снова возвращаюсь на работу", — вспоминает мужчина.