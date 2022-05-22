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22.05.2022, 11:11

"Я не настолько богата, чтобы отдыхать дома": жители Эстонии начинают готовиться к летним отпускам

 
Кайри Принтс
Кайри Принтс
kairi.prints@ekspressmeedia.ee
Piret Lepik
Piret Lepik
piret.lepik@ekspressmeedia.ee
Отдых дома может оказаться дороже, чем за границей
Отдых дома может оказаться дороже, чем за границей
Foto: Shutterstock

Лето уже почти на пороге, поэтому настала горячая пора решать, где провести предстоящий летний отпуск. Главный вопрос, которых мучает многих - остаться в Эстонии или все же поехать за границу. Однако при более глубоком изучении вопроса оказывается, что отдых на европейских курортах может быть менее затратным, чем на дорогих сердцу эстонских просторах.

По данным системы бронирования Booking.com, проживание двух взрослых в 4-звездочном отеле Estonia Resort Hotel & Spa с 11 по 18 июля будет стоить 1084 евро. В этот же период двое взрослых могут остановиться в отеле Apogia Nice на юге Франции за 732 евро. В обоих случаях в стоимость включен завтрак в отеле.

На сайте Airbnb с 11 по 18 июля в Пярну для двух человек можно снять квартиру за 842 евро. В этот же период двухкомнатная квартира в Ницце обойдется вам всего в 395 евро.

"В Эстонии очень дорого отдыхать. Например, недавно я купила дешевые билеты в Вену. Перелет туда-обратно обошелся мне всего в 30 евро. За эту же сумму можно на рейсовом автобусе прокатиться из Таллинна в Выру и обратно", — рассказывает любительница путешествий Силле-Кадри. "Если у меня будет выбор между тем, чтобы потратить 500 евро на Сааремаа или в Польше, я выберу Польшу, потому что там на эту сумму я смогу позволить себе больше".

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