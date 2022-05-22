"Я не настолько богата, чтобы отдыхать дома": жители Эстонии начинают готовиться к летним отпускам

По данным системы бронирования Booking.com, проживание двух взрослых в 4-звездочном отеле Estonia Resort Hotel & Spa с 11 по 18 июля будет стоить 1084 евро. В этот же период двое взрослых могут остановиться в отеле Apogia Nice на юге Франции за 732 евро. В обоих случаях в стоимость включен завтрак в отеле.

На сайте Airbnb с 11 по 18 июля в Пярну для двух человек можно снять квартиру за 842 евро. В этот же период двухкомнатная квартира в Ницце обойдется вам всего в 395 евро.

"В Эстонии очень дорого отдыхать. Например, недавно я купила дешевые билеты в Вену. Перелет туда-обратно обошелся мне всего в 30 евро. За эту же сумму можно на рейсовом автобусе прокатиться из Таллинна в Выру и обратно", — рассказывает любительница путешествий Силле-Кадри. "Если у меня будет выбор между тем, чтобы потратить 500 евро на Сааремаа или в Польше, я выберу Польшу, потому что там на эту сумму я смогу позволить себе больше".