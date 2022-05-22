"Я не настолько богата, чтобы отдыхать дома": жители Эстонии начинают готовиться к летним отпускам
Лето уже почти на пороге, поэтому настала горячая пора решать, где провести предстоящий летний отпуск. Главный вопрос, которых мучает многих - остаться в Эстонии или все же поехать за границу. Однако при более глубоком изучении вопроса оказывается, что отдых на европейских курортах может быть менее затратным, чем на дорогих сердцу эстонских просторах.
По данным системы бронирования Booking.com, проживание двух взрослых в 4-звездочном отеле Estonia Resort Hotel & Spa с 11 по 18 июля будет стоить 1084 евро. В этот же период двое взрослых могут остановиться в отеле Apogia Nice на юге Франции за 732 евро. В обоих случаях в стоимость включен завтрак в отеле.
На сайте Airbnb с 11 по 18 июля в Пярну для двух человек можно снять квартиру за 842 евро. В этот же период двухкомнатная квартира в Ницце обойдется вам всего в 395 евро.