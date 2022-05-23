ФОТО | В Пакруойской усадьбе проходит крупнейший в странах Балтии фестиваль весенних цветов

Свой фестиваль флористы усадьбы создали в сотрудничестве нидерландскими селекционерами, вдохновляясь знаменитым амстердамским фестивалем тюльпанов Keukenhof, где было отобрано более 250 луковиц тюльпанов и саженцев других самых популярных весенних цветов.

Особое внимание в этом проекте уделяется не только цветовой гамме и выбранным ландшафтным орнаментам, но также высоте цветов и периоду их цветения.

На фестивале, на протяжении всего периода цветения, действует "Галерея весенних цветов", где можно услышать советы профессиональных флористов и ботаников, получить консультацию, купить красивое растение или цветочную композицию, насладиться эликсиром молодости, произведенным в усадьбе, да и просто ощутить умиротворение. Как обычно в усадьбе открыт музей, переносящий посетителей в атмосферу в 19 века. Здесь можно поработать в мастерских местных умельцев, сделать фото в старинной фотостудии, увидеть коллекции костюмов, духов, старинных автомобилей и мотоциклов, а также роскошную коллекцию живых птиц.

Пакруойская усадьба является не только крупнейшей усадьбой в Литве, но и одним из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, победившим в номинациях "Туристический объект года 2019" и "Туристический объект года 2021".

На территории усадьбы также работает ресторан-трактир, где в аутентичной атмосфере можно насладиться традиционными и современными литовскими блюдами, а также приготовленными в усадьбе настойками и коньячными винами.

Маленькие Нидерланды находятся в Литве — в Пакруойской усадьбе, в 430 км от Таллинна.

Время работы

В рабочие дни:

С 12:00 до 20:00.

Билетные кассы открыты каждый день с 12:00 до 19:00.

Территория усадьбы закрывается с 20:00.

С 12:00 до 17:00 работают мастерские ремесленников.

На выходных:

С 12:00 до 21:00.

Билетные кассы открыты каждый день с 12:00 до 20:00.

С 12:00 до 17:00 работают мастерские ремесленников.

Экскурсии по замку до 17:00.

Цена билетов

В рабочие дни: