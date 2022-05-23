Уже в эту среду в Эстонии объявят первые рестораны, которые получат звезды "Мишлен"

"Мы очень взволнованы! Весь туристический сектор и наши гастрономические друзья в Эстонии и за рубежом, особенно в соседских странах, с нетерпением ждут первой в истории Эстонии церемонии "Мишлен", - подтвердила директор Центра развития туризма при совместном предприятии Фонда поддержки предпринимательства (EAS) и KredEx Лийна Мария Лепик.

"Эксперты "Мишлен" в течение нескольких месяцев посещали рестораны, но все происходило инкогнито. Поэтому мы еще не знаем, какие рестораны попадут в гид "Мишлен" и, более того, мы не знаем, сколько этих ресторанов может быть, но в среду вечером это станет известно", - объяснила Лепик и подчеркнула, что это очень большое признание эстонской культуры питания.

По ее словам, "Мишлен" окажет положительное влияние на эстонскую экономику. "Согласно исследованиям, увеличивается срок пребывания в стране туристов, а оборот мишленовских ресторанов возрастает на 20-50%. Позитивное влияние распространяется и на другие предприятия, например, увеличивается количество прожитых дней в отеле", - сказала Лепик.

Ресторанный справочник гид "Мишлен" (The MICHELIN Guide) с более чем столетней историей представлен в 40 странах мира. Путеводитель рекомендует более 15 000 признанных ресторанов, из которых примерно пятая часть отмечена звездами.

Лучшие рестораны объявляются каждый год. Наивысшим признанием является "звезда Мишлен", максимальное количество возможных "звезд" - три. Если ресторан не получает "звезд", но все-таки находится на хорошем уровне, он будет отмечен в путеводителе.

Категории:

* Одна звезда — очень хороший ресторан в своей категории (17,4% из всех ресторанов гида "Мишлен").

** Две звезды — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута (3,2% из всех ресторанов гида "Мишлен").

*** Три звезды — великолепная работа шеф-повара, ради этого есть смысл предпринять отдельное путешествие в страну (0,9% из всех ресторанов гида "Мишлен").

Как попасть в звездный рейтинг