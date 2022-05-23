Уже в эту среду в Эстонии объявят первые рестораны, которые получат звезды "Мишлен"
В апреле этого года Центр развития туризма EAS и KredEx поделились радостной новостью о том, что в Эстонии скоро появится первый ресторан, отмеченный звездой Мишлен. Кто получит столь высокий статус станет ясно уже в эту среду, 25 мая.
"Мы очень взволнованы! Весь туристический сектор и наши гастрономические друзья в Эстонии и за рубежом, особенно в соседских странах, с нетерпением ждут первой в истории Эстонии церемонии "Мишлен", - подтвердила директор Центра развития туризма при совместном предприятии Фонда поддержки предпринимательства (EAS) и KredEx Лийна Мария Лепик.
"Эксперты "Мишлен" в течение нескольких месяцев посещали рестораны, но все происходило инкогнито. Поэтому мы еще не знаем, какие рестораны попадут в гид "Мишлен" и, более того, мы не знаем, сколько этих ресторанов может быть, но в среду вечером это станет известно", - объяснила Лепик и подчеркнула, что это очень большое признание эстонской культуры питания.
По ее словам, "Мишлен" окажет положительное влияние на эстонскую экономику. "Согласно исследованиям, увеличивается срок пребывания в стране туристов, а оборот мишленовских ресторанов возрастает на 20-50%. Позитивное влияние распространяется и на другие предприятия, например, увеличивается количество прожитых дней в отеле", - сказала Лепик.
Ресторанный справочник гид "Мишлен" (The MICHELIN Guide) с более чем столетней историей представлен в 40 странах мира. Путеводитель рекомендует более 15 000 признанных ресторанов, из которых примерно пятая часть отмечена звездами.
Лучшие рестораны объявляются каждый год. Наивысшим признанием является "звезда Мишлен", максимальное количество возможных "звезд" - три. Если ресторан не получает "звезд", но все-таки находится на хорошем уровне, он будет отмечен в путеводителе.
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* Одна звезда — очень хороший ресторан в своей категории (17,4% из всех ресторанов гида "Мишлен").
** Две звезды — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута (3,2% из всех ресторанов гида "Мишлен").
*** Три звезды — великолепная работа шеф-повара, ради этого есть смысл предпринять отдельное путешествие в страну (0,9% из всех ресторанов гида "Мишлен").
Как попасть в звездный рейтинг
Критерии присуждения рейтинга составляют коммерческую тайну компании “Мишлен” и не являются достоянием общественности, однако известен главный критерий — кухня. С точки зрения гида, атмосфера, обслуживание, интерьер и ценовая ниша — всё это вторично по отношению к подаваемым блюдам. В гиде не рассматриваются “модные” заведения и рестораны без авторской кухни (то есть без шеф-повара).
Помимо кухни, основным критерием включения в рейтинг является доступность посетителю. Так, в 2019 году токийский суши-бар Сукиябаси Дзиро, удерживавший три звезды Мишлен с 2007 года, был исключён из гида из-за того, что забронировать там место возможно только через консьержа дорогого отеля.
Известно, что зачастую звезды присуждаются шефам, а не ресторанам, таким образом, шеф может уйти и “прихватить” свою звезду в другой ресторан.
В 2003 году вышла книга “L’inspecteur se met à table” Реми Паскаля, проработавшего долгие годы инспектором “Мишлен”, в которой он приоткрыл завесу тайны и рассказал, каким образом, например, присуждаются звезды, и каким образом они отнимаются. Реми признался, что советовал бы гурманам есть в ресторанах с одной или двумя звездами, а не в “трех звездах”, так как “истинный талант раскрывается в борьбе”. Книга вызвала негодование со стороны компании, и Паскаль был немедленно уволен.