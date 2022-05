Морской музей Эстонии поддержал музеи Украины

С инициативой HERI (англ. The Heritage Rescue Emergency Initiative – кризисная помощь по спасению культурного наследия) выступили музеи и другие культурные учреждения Украины. В сотрудничестве с рядом местных и международных организаций они стремятся защитить культурное наследие от уничтожения во время войны, а также поддержать его послевоенное восстановление. Львовская некоммерческая организация Tustan, которая координирует эту инициативу, обратилась за финансовой поддержкой к европейским музеям (англ. The Network of European Museum Organisations). В ответ на него одно из пожертвований сделал Морской музей Эстонии.