Морской музей Эстонии поддержал музеи Украины

"Мы считаем необходимым поддержать народ Украины и в мыслях, и в действиях. Для этого мы предприняли всё, что было в наших силах в первые же дни войны. Среди прочего, мы предложили нашим посетителям и работникам сделать совместное денежное пожертвование. Таким образом мы собрали 11 500 евро. К настоящему времени вся эта сумма пожертвована украинской инициативе HERI, которая создана специально для оказания помощи тамошним музеям и их сотрудникам", – сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

Сделанное пожертвование состоит из средств, заработанных от продажи музейных товаров, а также из взносов сотрудников и поддержки из средств музея. Помимо финансовой помощи, Морской музей Эстонии выразил солидарность с народом Украины в социальных сетях, а также подсветив фасады ангара Летной гавани и башни Толстая Маргарита цветами украинского флага. В дополнение к этому музей также обеспечил бесплатное посещение всем тем, кто прибыл в Эстонию из Украины. С 3 марта по 23 мая этой возможностью воспользовались 4884 человека.

С инициативой HERI (англ. The Heritage Rescue Emergency Initiative – кризисная помощь по спасению культурного наследия) выступили музеи и другие культурные учреждения Украины. В сотрудничестве с рядом местных и международных организаций они стремятся защитить культурное наследие от уничтожения во время войны, а также поддержать его послевоенное восстановление. Львовская некоммерческая организация Tustan, которая координирует эту инициативу, обратилась за финансовой поддержкой к европейским музеям (англ. The Network of European Museum Organisations). В ответ на него одно из пожертвований сделал Морской музей Эстонии.