RusDelfi в Грузии | Уютный европейский курорт с советским прошлым, похожий на "мини-Дубай". Как идеально отдохнуть в Батуми

К скульптуре лучше прийти, когда уже стемнеет, чтобы застать подсветку. Вечером город выглядит особенно красиво, гиды даже с гордостью называют его "мини-Дубай", так как высотки на береговой линии подсвечиваются различными цветами - еще одна причина пойти на прогулку перед сном.

Конечно же, самой известной достопримечательностью города является расположенная на берегу Батумской бухты кинетическая скульптура "Али и Нино". Хотя на фотографиях скульптуры кажутся гигантскими, но на самом деле они всего 8 метров в высоту. Тем не менее, вечером они элегантно начинают двигаться по кругу, сливаясь в поцелуе, затем в единое целое - и так по кругу.

К тому же город весной и летом благоухает цветущими деревьями: магнолии, камелии, цитрусы... В Батуми даже есть небольшая бамбуковая роща! Оказывается, бамбук отлично растет в Грузии, и если за ним не следить, то он может захватить собой все свободное пространство. Поэтому бамбуковая роща окружена забором - чтобы не сбежал. Кстати, говорят, что бамбук растет невероятно быстрыми темпами. Если вы будете в городе несколько дней, то приметьте свежий росток бамбука в роще и проверьте через день, насколько он вырос.

Одно из самых "инстаграмных" мест города - площадь Европы, которая по кругу окружена целым рядом красивых зданий: прекрасное здание Национального Банка Грузии, волшебного вида башня с астрономическими часами, статуя Медеи с золотым руном в руке и фонтан, дно которого когда-то украшал флаг Евросоюза. Здесь можно делать фотографии чуть ли не в каждом направлении, везде найдется красивый ракурс.

Мест для прогулок в самом Батуми очень много: зеленый центральный парк с живописным озером, полная достопримечательностей набережная города, старый город. Прогулки по узким улочкам старого Батуми поистине доставляют наслаждение, и даже построенные позже дома имеют облик, идеально вписывающийся в общую картину. Кстати, в городе не запрещено уличное искусство, поэтому там можно увидеть очень много красивых граффити, украшающих стены зданий.

В Батуми грузинский колорит сочетается с атмосферой европейского курорта и родным налетом советского прошлого. Исторически Батуми был порто-франко, то есть купцы не должны были платить пошлины за свои товары, что сыграло на руку городу и помогло в его развитии.

С той же бухты можно на кораблике отправиться в небольшое плавание по морю, откуда откроется отличный вид на город и горы. Если морские прогулки не ваше, то можно выбрать другой вид экстрима - прокатиться на фуникулере на вершину горы и насладиться видом на город оттуда. Подъем поистине захватывающий и кому-то может пощекотать нервы, так как фуникулер проезжает довольно высоко над землей. Забавно, что он том числе проходит перед окнами строящейся высотки и... над кладбищем. Но лучше сосредоточиться на захватывающих видах вокруг, а не снизу!

Местные жители говорят, что Батуми - совсем небольшой городок, где можно быстро дойти пешком куда угодно. Тем не менее грузины все равно предпочитают передвигаться на машине - даже за хлебом в магазин за углом - поэтому движение там очень активное практически в любое время дня, о чем нужно помнить, если вы вдруг собираетесь брать в аренду автомобиль.

Если вы не хотите ездить внутри самого Батуми, то непременно стоит выехать хотя бы за город, ведь в окрестностях курорта есть много великолепных достопримечательностей, а главное - прекрасных видов на город. Живописные виды на море и центр Батуми попадутся вам как по дороге, так и не посредственно в самом Ботаническом саду, в котором можно бродить часами в тени деревьев, привезенных туда с разных концов света. Здесь тоже есть вышеупомянутый бамбук, но уже в больших количествах, так что можно будет погулять в бамбуковой роще.

Любителей истории порадуют две крепости, что находятся недалеко от Батуми: Петра и Гонио. С вершин первой открывается красивый вид на море, а вторую окружают горы, плюс там в можно увидеть в музее очень много интересных находок, в том числе и водопровод, построенный еще римлянами.

Нельзя не упомянуть и грузинскую кухню. Батуми - столица Аджарии, поэтому предпочтение стоит отдать, конечно же аджарским блюдам. Самое известное из них - и невероятно вкусное - хачапури по-аджарски, но нельзя оставить без внимания такие необычные и вкусные блюда, как борано и каимаги.

Ну и, конечно же, вино, которое изготавливается грузинским способом - в огромных глиняных кувшинах, зарытых в землю. Сомелье говорят, что лучше брать сухое вино, а не сладкое. При изготовлении сладкого виноделы могут скрыть плохое качество сахаром, а если вы берете сухое вино, то можно быть уверенным, что это качественный продукт.

До Батуми можно добраться с помощью авиарейсов airBaltic - с 7 мая открылось новое направление и полеты из Риги в Батуми проходят два раза в неделю на самолете Airbus A220-300. С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте airBaltic.

Смотрите яркую галерею из солнечного Батуми!