24.05.2022, 12:41
Ура! Греция смягчает коронавирусные ограничения
ФОТО: Unsplash | Photo by Constantinos Kollias
Власти Греции решили с 1 июня отменить требования обязательного ношения масок в общественных местах.
Согласно новому решению правительства Греции, с 1 июня отменяется масочный режим. Теперь без маски можно находиться в музеях, на выставках, в самолетах, увеселительных заведениях и других общественных местах. Однако маску по-прежнему нужно будет надевать в больницах, домах престарелых и в общественном транспорте.