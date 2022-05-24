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24.05.2022, 12:41

Ура! Греция смягчает коронавирусные ограничения

 
В Греции отменяют масочный режим
В Греции отменяют масочный режим
ФОТО: Unsplash | Photo by Constantinos Kollias

Власти Греции решили с 1 июня отменить требования обязательного ношения масок в общественных местах.

Согласно новому решению правительства Греции, с 1 июня отменяется масочный режим. Теперь без маски можно находиться в музеях, на выставках, в самолетах, увеселительных заведениях и других общественных местах. Однако маску по-прежнему нужно будет надевать в больницах, домах престарелых и в общественном транспорте.

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