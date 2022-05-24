Ура! Греция смягчает коронавирусные ограничения

Согласно новому решению правительства Греции, с 1 июня отменяется масочный режим. Теперь без маски можно находиться в музеях, на выставках, в самолетах, увеселительных заведениях и других общественных местах. Однако маску по-прежнему нужно будет надевать в больницах, домах престарелых и в общественном транспорте.