ФОТО | Кофе из губ в губы. В Старом городе открылась кофейня Kofeman c крайне необычными стаканчиками

Кафе быстро влюбило в себя жителей и гостей столицы, а стаканчики для кофе, на которых вручную хозяйка кафе Анастасия пишет афоризмы, быстро стали трендом в соцсетях. «Я сама люблю всякие милые фразы и записочки, поэтому рука не поднимается отдавать посетителю в руки скучный и просто белый стаканчик», - говорит Анастасия.

Кафе радует довольно низкими ценами, что не обычно для центра Таллинна. К кофе можно заказать ряд блюд, например, «наполеон», сыр, пирожки, эклеры, курники, хамон и оливье с семгой. Кстати, оливье в Kofeman можно заказать всегда, и делают его прямо при клиенте. В кафе такеже богатый выбор алкогольных напитков. Стены кафе украшены работами фотографов и художников, которые можно купить.

Хозяйка кафе Анастасия Лавр приехала в Эстонию с готовой мечтой и конкретной целью - приучить эстоноземельцев к хорошему кофе, разбаловать вкусными десертами и заняться благотворительностью. Стены кафе украшены работами фотографов и художников, которые можно купить.

В день открытия кафе для специально приглашенных гостей выступил сомелье, гость из Испании рассказал о филигранной нарезки хамона и дал мастер-класс, также прошла благотворительная фотовыставка Евгения Раудсеппа, посвященная природе Эстонии. Вырученные от продажи работ деньги были переведены в фонд Эстонского союза родителей детей, больных онкологией.

Вскоре возле кафе Kofeman откроется уютная терраса, за столиками которой можно будет наслаждаться солнцем и кофе и едой из кафе.