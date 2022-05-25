"О жизни женщин во время пандемии COVID-19": новая выставка в квартале Теллискиви

Фотограф и соавтор проекта #WomenInCovid Доро Зинн: «В первый год пандемии мы заметили, что истории женщин и небинарных людей чаще отодвигались на второй план. Поэтому мы, вместе с 24 женщинами-фотографами решили, что расскажем истории тех, о ком не упоминают в средствах информации. После двух лет с момента первого локдауна, стало очевидно, что женщины и небинарные люди во время кризиса часто оказываются на стороне проигравших».



С выставкой можно ознакомиться до 7 июля на территории между F-hoone и студией JOOKS Rattastudio в творческом городке Теллискиви. Фотографии с таллиннской выставки и другие работы проекта #WomenInCovid также можно посмотреть в Интернете https://inwaves.berlin/



Участницы выставки "В волнах прибоя":

Марлена Вальдтхаузен, Рут Прието Аренас, Якобиа Дам, Моника Кейлер, Катрин Штрейхер, Алина Зиммельбауэр, Маржена Скубатц, Франциска Ридер, Луиза Мари Саммер, Верена Брюнинг, Юлия Штайнигевег, Джулия Тиннес, Майдже Меерганс, Аби Шеху, Нура Куреши, Софи Киршнер, Ширин Абеди, Катрин Чирнер, Бахар Кайгусуз, Мерве Терзи, Мария Штурм, Доро Зинн, Сина Нимейер и Яна София Нолле.

Куратор выставки Мириам Злобински.