"О жизни женщин во время пандемии COVID-19": новая выставка в квартале Теллискиви
26 мая в 16:00, на территории творческого городка Теллискиви, Центр документальной фотографии Юхана Кууса в сотрудничестве с Институтом Гёте открывает фотовыставку «В волнах прибоя», на которой представит работы 24 берлинских женщин-фотографов о жизни женщин во время пандемии COVID-19.
Кризисы влияли на мировую историю на протяжении веков. Однако в XXI веке их частота и синхронность вышли, похоже, на новый уровень. Кризисы оставляют заметные следы в обществе и вызывают глубокие изменения в частной жизни. Постоянные трансформации не оставляют времени на то, чтобы передохнуть или собраться. С помощью фотографий, представленных на выставке, мы увидим истории, побуждающие задуматься и критически осмыслить наше понимание семьи, профессии, примеров для подражания, общепринятых условностей.
Маркус Кёхер, координатор культурных программ Института Гёте: "Фотографы из Берлина представят взгляд на жизнь женщин и небинарных людей во время кризиса. В работах они задают вопрос также и о сосуществовании в обществе. Насколько важно общение с другими? Справедливы ли системы социального обеспечения и здравоохранения? Что значат работа и семья в XXI веке?".
Женщины страдают от кризисов несоразмерно больше мужчин. Когда образовательные и воспитательные учреждения закрыты, в основном женщины заботятся о детях и родственниках. Поскольку большинство работников продовольственных магазинов, социальных работников и работников по уходу составляют женщины, они подвергаются более высокому риску заражения. Во время кризисов также наблюдается значительный рост насилия в отношении женщин.
Фотограф и соавтор проекта #WomenInCovid Доро Зинн: «В первый год пандемии мы заметили, что истории женщин и небинарных людей чаще отодвигались на второй план. Поэтому мы, вместе с 24 женщинами-фотографами решили, что расскажем истории тех, о ком не упоминают в средствах информации. После двух лет с момента первого локдауна, стало очевидно, что женщины и небинарные люди во время кризиса часто оказываются на стороне проигравших».
С выставкой можно ознакомиться до 7 июля на территории между F-hoone и студией JOOKS Rattastudio в творческом городке Теллискиви. Фотографии с таллиннской выставки и другие работы проекта #WomenInCovid также можно посмотреть в Интернете https://inwaves.berlin/
Участницы выставки "В волнах прибоя":
Марлена Вальдтхаузен, Рут Прието Аренас, Якобиа Дам, Моника Кейлер, Катрин Штрейхер, Алина Зиммельбауэр, Маржена Скубатц, Франциска Ридер, Луиза Мари Саммер, Верена Брюнинг, Юлия Штайнигевег, Джулия Тиннес, Майдже Меерганс, Аби Шеху, Нура Куреши, Софи Киршнер, Ширин Абеди, Катрин Чирнер, Бахар Кайгусуз, Мерве Терзи, Мария Штурм, Доро Зинн, Сина Нимейер и Яна София Нолле.
Куратор выставки Мириам Злобински.