БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ | Куда ехать за солнцем? Этим летом Европу ожидает адская жара, но не везде

Метеорологи уверены, что в этом году Европе стоит готовиться к повторению прошлогодней устойчивой жары.

А в Италии этим летом может быть еще жарче не только из-за природных факторов, но и из-за новых правил пользования кондиционерами в общественных местах. В апреле этого года правительство Италии объявило так называемую операцию "Термостат", согласно которой температура кондиционеров во всех общественных зданиях должна выставляться не ниже 27 градусов.

Этот шаг должен помочь стране сэкономить почти 4 миллиарда кубометров газа в этом году. А тем, кто не соблюдает новый закон, грозит штраф до 3000 евро. Климатическая программа "Термостат" будет работать и в зимние месяцы, когда температура отопительного оборудования не должна будет превышать 19 градусов.