БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ | Куда ехать за солнцем? Этим летом Европу ожидает адская жара, но не везде(31)
Лето 2021 выдалось в Европе очень жарким, побив несколько температурных рекордов. Какими же будут предстоящие летние месяцы 2022 года? Дойдет ли и до Эстонии жара, которая уже накрыла центральную и южную Европу? Метеорологи AccuWeather разобрались, где этим летом будет жарче обычного, а где - холоднее.
Метеорологи уверены, что в этом году Европе стоит готовиться к повторению прошлогодней устойчивой жары.
А в Италии этим летом может быть еще жарче не только из-за природных факторов, но и из-за новых правил пользования кондиционерами в общественных местах. В апреле этого года правительство Италии объявило так называемую операцию "Термостат", согласно которой температура кондиционеров во всех общественных зданиях должна выставляться не ниже 27 градусов.