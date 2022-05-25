Таиланд смягчает ковидные ограничения

Теперь те, кто вакцинирован или получил отрицательный результат теста на COVID-19, могут загрузить справки в систему Thailand Pass и автоматически получить QR-код. С ним не придется проходить повторные проверки и карантин по прибытии, сообщает портал 34travel.me.

Те, кто не привит от коронавируса и не сдал ПЦР-тест перед поездкой, должны будут изолироваться минимум на пять дней. По окончании карантина – тестирование. Если результат отрицательный, можно продолжить путешествовать по стране.

Кроме того, смягчают и внутренние ограничения: разрешают возобновить работу пабам, клубам и барам, отменяют обязательный карантин для тех, кто контактировал с заболевшими. Новые правила также начинают действовать с 1 июня.