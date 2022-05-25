Официально: смотрите, какие рестораны в Эстонии получили звезду "Мишлен"

Ресторанный справочник гид "Мишлен" (The MICHELIN Guide) с более чем столетней историей представлен в 40 странах мира. Путеводитель рекомендует более 15 000 признанных ресторанов, из которых примерно пятая часть отмечена звездами. И вот сегодня список лучших заведений мира пополнился и эстонскими ресторанами. Стоит отметить, что работа по их отбору в Эстонии шла в течение последних 4 лет и носила неофициальное название "Воландеморт".

В торжественной обстановке сегодня было объявлено, что за выдающуюся кухню одна звезда "Мишлен" присуждается ресторану "180° by Matthias Diether" и ресторану "Noa Chef Hall"

Отдельно отмечены:

ресторан Lahepere villa в Клогаранна - по мнению экспертов, здесь лучший уровень уровень обслуживания.

Лучший сомелье, по версии "Мишлен", работает в ресторане Noa Chef's hall - им стал Роберт Пылд .

Лучшими ресторанами в категории "Bib Gourmand Award" (определяет рестораны с хорошим соотношением цены и качества) названы Fellin в Вильянди, Härg, Lore bistroo, Mantel ja Korsten, Noa.

Лучшим молодым шеф-поваром в категории "Young chef 2022" стал Яанно Лепик из Lore bistroo.

Победителями в категории Green Star (за экологичность) стали рестораны Fotografiska и Põhjaka manor в Мяэкюла.

Кроме того, 24 эстонским заведениям были присуждены тарелки "Мишлен". Мишленовская тарелка – заведения, которые не дотягивают до уровня звезд, но достойны внимания. В Эстонии таким образом отмечены следующие рестораны: Fii, 38, CRU, Gianni, Fotografiska, Hõlm, Joyce, Lee, Horisont, Lahepere villa, Mere 38, Moon, Mon Repos, Paju villa, Põhjaka manor, Pull, Puri, R14, Rado, Ruhe, Smak, Tchaikovsky, Tuljak, Wicca.

Лучшие рестораны гида "Мишлен" объявляются каждый год. Наивысшим признанием является "звезда Мишлен", максимальное количество возможных "звезд" - три. Если ресторан не получает "звезд", но все-таки находится на хорошем уровне, он будет отмечен в путеводителе.

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* Одна звезда — очень хороший ресторан в своей категории (17,4% из всех ресторанов гида "Мишлен").