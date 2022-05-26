Первое издание гида "Мишлен" по Эстонии рассказывает о 31 лучшем ресторане
* Два ресторана награждены одной звездой МИШЛЕН
* Пять ресторанов отмечены символом Bib Gourmand
* Два ресторана получили зеленую звезду МИШЛЕН за приверженность принципам устойчивой гастрономии
Мишлен с удовольствием представляет первую подборку ресторанов, включенных в гид МИШЛЕН по Эстонии – первой стране Балтийского региона, для которой издается этот путеводитель. Инспекторами гида МИШЛЕН рекомендован тридцать один ресторан, отличающийся превосходной кухней. Два из них были награждены звездой МИШЛЕН за выдающееся качество кулинарии. Пять ресторанов были отмечены символом Bib Gourmand за хорошее сочетание цены и качества, и два ресторана получили зеленую звезду МИШЛЕН за приверженность принципам устойчивой гастрономии.
«Эстония – одна из стран, изучаемых нашими инспекторами пристально и с любопытством на протяжении нескольких лет. За долгие месяцы путешествий по всей стране, от Таллинна до Тарту, от Мяэкюлы до Клоогаранны, им открылась богатейшая кулинарная жизнь, изобилующая заведениями высокого качества и разнообразной кухней. Эта первая подборка, в которой отмечены талантливые шефы и профессионалы, чей репертуар охватывает как эстонскую классику, так и международную кухню, станет прекрасным приглашением к тому, чтобы открыть для себя потрясающие места гастрономического отдыха», – говорит Гвендаль Пулленек, международный директор гидов МИШЛЕН.
Как всегда при составлении подборок ресторанов, инспекторы гида МИШЛЕН работали коллегиально, чтобы подготовить первую подборку по Эстонии в соответствии с исторической и международной методологией гида МИШЛЕН. Команда провела независимую и анонимную оценку кулинарных достижений ресторанов по пяти критериям:
- Качество ингредиентов
- Мастерство использования кулинарных техник
- Гармония вкусов
- Личность шефа, выраженная в блюдах
- Последовательность в рамках меню и с течением времени
Два ресторана, награжденные звездой МИШЛЕН
Из тридцати одного ресторана, которые были рекомендованы инспекторами гида МИШЛЕН к включению в первую подборку по Эстонии, два получили престижную звезду МИШЛЕН за выдающуюся кухню.
NOA Chef's Hall, Таллинн – В том же потрясающем современном здании, где находится ресторан NOA, расположен стильный NOA Chef's Hall. Здесь гостям предлагается начать вечер с аперитива, который подается в романтическом лаундже с роскошным видом на Таллиннский залив и Финский залив.
В сердце ресторана – открытая для обозрения кухня, в которой эффектно используется открытый огонь. Находящиеся на первом плане роскошные ингредиенты доставляются со всего мира, чтобы обеспечить все самое лучшее, будь то морские гребешки из Норвегии или лобстеры из Канады; свою роль также играет свежесобранная и консервированная местная продукция. Креативное меню из семи сложносочиненных, очень оригинальных блюд, наполненных дополнительными оттенками вкуса и консистенции, поддерживает интерес клиентов от начала и до конца. Присутствует также элемент театра: блюда доставляются к столу шеф-поварами, которые описывают каждое блюдо в подробностях.
180° by Matthias Diether, Таллинн – Этот стильный ресторан, в названии которого обыгран 180-градусный обзор, обеспечиваемый U-образной открытой кухней заведения, расположен внутри современной портовой застройки в нескольких милях от центра города.
Начав с напитков и закусок в футуристическом баре ресторана, гости могут выбрать между дегустационным меню из четырех блюд «Вкусы 180 градусов» и дегустационным меню из шести блюд «Вдохновение Маттиаса». Амбициозные, эффектно оформленные блюда являются фирменным знаком опытного шефа из Германии Маттиаса Дитера. В его современных творениях заключено множество контрастов, как вкусовых, так и текстурных, и огромное внимание уделяется деталям. Обслуживание – теплое, неравнодушное, способствующее созданию расслабленной обстановки.
Пять ресторанов, отмеченных символом Bib Gourmand
Знак Bib Gourmand – награда, особо популярная среди гурманов, ведь ею в подборках гида МИШЛЕН отмечаются рестораны, предлагающие хорошую кулинарию по приемлемым ценам. За прекрасное сочетание цены и качества было отмечено пять ресторанов:
NOA, Таллинн – В этом ресторане, из которого открывается великолепный вид на город и море, центральное место занимает свежая рыба. Уютное помещение оформлено с использованием натуральных материалов, а окна во всю стену наполняют его светом. Сезонные современные меню дают прекрасную возможность выбора.
Härg, Таллинн – Это оживленный, шумный, работающий целый день ресторанчик с каменными стенами, открытой системой трубопроводов и удивительными медными люстрами. В основе современных, предлагаемых по хорошим ценам блюд – жарка над раскаленными углями; центральное место занимают стейки. Блюдо «Грязный стейк» (рибай) готовится прямо на углях. Дворик является популярным местом.
Fellin, Вильянди – В этом café-cum-bistro, расположенном в доме из красного кирпича на краю Старого города, вас точно ожидает теплый прием. Здесь несколько богемная атмосфера благодаря барной стойке, выложенной плиткой, смешанным художественным решениям и флеру беззаботности. Тщательно приготовленные традиционные европейские блюда до предела наполнены свежестью и вкусом.
Lore Bistroo, Таллинн – Это модное бистро расположено в просторном складском здании, выходящем на гавань в квартале Порт Ноблесснер. Стальные балки, подъемники и бетонные колонны задают тон, а открытая кухня придает оживленности. Зарекомендовавшие себя блюда рассчитаны на несколько человек, а вдохновением для них послужили путешествия владельца заведения.
Mantel ja Korsten, Таллинн – Этот деревянный домик, название которого означает «кожух и дымоход», выглядит как на открытке. Печь, облицованная зеленой плиткой, занимает центральное место в помещении с ярким и смелым дизайном. Блюда, созданные под впечатлением от средиземноморской кухни, сопровождаются хорошо подобранными винами с уклоном в органику и биодинамику.
Два ресторана, награжденные зеленой звездой МИШЛЕН за приверженность устойчивому развитию
Зеленой звездой МИШЛЕН были награждены два ресторана, для которых одной из приоритетных задач является устойчивый подход к гастрономии: Põhjaka Manor в Мяэкюле и Fotografiska в Таллинне. Во всем, что они делают – в их стремлении использовать только местные продукты, старании уменьшить собственный экологический след, инициативах по переработке пищевых отходов, выращиванию собственных овощей и трав и донесения до гостей информации о более эко-ответственном видении гастрономии – эти рестораны являются настоящим источником вдохновения как для гурманов, так и для рестораторов.
Три специальные награды МИШЛЕН, которыми отмечены талантливые профессионалы
Гид МИШЛЕН вручил три специальных приза талантливым профессионалам, отметив многообразие умений и талантов, способствующих тому, чтобы посещение ресторана доставляло гостям удовольствие.
Награду МИШЛЕН в номинации «Молодой шеф» получил Янно Лепик (Janno Lepik), шеф-повар ресторана Lore Bistroo, отмеченного знаком Bib Gourmand. До открытия Lore Bistroo Янно Лепик, истинный талант на таллиннской гастрономической арене, приобрел известность в ресторане Leib (в настоящее время – ресторан Lee). Этот шеф отдает предпочтение местным производителям, работая с классическими рецептами и вкусами из кулинарного репертуара Эстонии.
Впечатление на наших инспекторов произвели мастерство и профессиональные качества Роберта Пыльда (Robert Põld), внимательного и увлеченного сомелье ресторана NOA Chef's Hall, отмеченного звездой МИШЛЕН. Его сочетания блюд и вин составлены с умом, а дружелюбие, чувство юмора и простота этого большого профессионала помогают гостям расслабиться. Он получил награду МИШЛЕН в номинации «Сомелье».
Наконец, награда МИШЛЕН в номинации «Обслуживание» вручена команде ресторана Lahepere Villa в Клоогаранне под управлением дружелюбной владелицы Хелен Вихтол (Helen Vihtol). Здесь, в лесистой местности недалеко от пляжа, делается все, чтобы предложить гостям исключительный уровень комфорта и гостеприимства. Первое, что бросается в глаза – потрескивающий костер в саду рядом с покрытыми овечьей шерстью креслами. Сама Хелен Вихтол любезно приветствует каждого гостя с террасы, построенной ее мужем, ее дочь помогает с обслуживанием, сын – с мытьем посуды, а муж – с поддержанием наружной территории и костра. Шеф-повар Сильвер Гет (Silver Get) тоже участвует в процессе, увлеченно рассказывая о каждом блюде в меню, которое меняется раз в две недели. Все гости уходят с небольшим подарком – домашней гранолой, которую можно съесть на завтрак следующим утром и таким образом продлить удовольствие.
Кулинарное и географическое многообразие
В дополнение к ресторанам, отмеченным звездой МИШЛЕН или знаком Bib Gourmand, остальные заведения, включенные в подборку гида МИШЛЕН по Эстонии, демонстрируют самые разнообразные кулинарные стили, находясь в самых разных уголках страны.
Например, Ruhe в Неэме предлагает изысканные блюда из морепродуктов, в то время как Lee в Таллинне обращается к азиатским оттенкам вкуса, а Gianni переносит гостей в Италию. Кроме того, инспекторов гида МИШЛЕН покорил Fii в Тарту, а также Wicca в Лауласмаа и Mere 38 в Восу.
Все рекомендации и заведения, отобранные инспекторами для гида МИШЛЕН по Эстонии, доступны исключительно онлайн, на веб-сайте и в мобильных приложениях гида МИШЛЕН.
Гид МИШЛЕН по Эстонии 2022, обзор:
Отобран 31 ресторан, в том числе:
- 2 ресторана со звездой МИШЛЕН
- 5 ресторанов с символом Bib Gourmand
- 2 ресторана с зеленой звездой МИШЛЕН