Первое издание гида "Мишлен" по Эстонии рассказывает о 31 лучшем ресторане

Мишлен с удовольствием представляет первую подборку ресторанов, включенных в гид МИШЛЕН по Эстонии – первой стране Балтийского региона, для которой издается этот путеводитель. Инспекторами гида МИШЛЕН рекомендован тридцать один ресторан, отличающийся превосходной кухней. Два из них были награждены звездой МИШЛЕН за выдающееся качество кулинарии. Пять ресторанов были отмечены символом Bib Gourmand за хорошее сочетание цены и качества, и два ресторана получили зеленую звезду МИШЛЕН за приверженность принципам устойчивой гастрономии.

«Эстония – одна из стран, изучаемых нашими инспекторами пристально и с любопытством на протяжении нескольких лет. За долгие месяцы путешествий по всей стране, от Таллинна до Тарту, от Мяэкюлы до Клоогаранны, им открылась богатейшая кулинарная жизнь, изобилующая заведениями высокого качества и разнообразной кухней. Эта первая подборка, в которой отмечены талантливые шефы и профессионалы, чей репертуар охватывает как эстонскую классику, так и международную кухню, станет прекрасным приглашением к тому, чтобы открыть для себя потрясающие места гастрономического отдыха», – говорит Гвендаль Пулленек, международный директор гидов МИШЛЕН.

Как всегда при составлении подборок ресторанов, инспекторы гида МИШЛЕН работали коллегиально, чтобы подготовить первую подборку по Эстонии в соответствии с исторической и международной методологией гида МИШЛЕН. Команда провела независимую и анонимную оценку кулинарных достижений ресторанов по пяти критериям:

- Качество ингредиентов

- Мастерство использования кулинарных техник

- Гармония вкусов

- Личность шефа, выраженная в блюдах

- Последовательность в рамках меню и с течением времени

Два ресторана, награжденные звездой МИШЛЕН

Из тридцати одного ресторана, которые были рекомендованы инспекторами гида МИШЛЕН к включению в первую подборку по Эстонии, два получили престижную звезду МИШЛЕН за выдающуюся кухню.