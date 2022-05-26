В Венеции отложили введение налога на въезд

Планировалось, что налог начнет действовать уже с июня. Но решение отложили еще на полгода, сообщает портал 34travel.me .

Когда новое правило все-таки вступит в силу, путешественники, которые приезжают в Венецию на один день, должны будут предварительно забронировать посещение и оплатить входной билет в город. Стоимость последнего – от € 3 до € 10 (в зависимости от сезона и загрузки).