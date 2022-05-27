ФОТО и ВИДЕО | "Культурная столица Европы 2022" Каунас отпраздновала своей день рождения уникальным музыкально-световым шоу на воде

Каунас, второй по величине город Литвы, был выбран культурной столицей Европы 2022. С 20 по 22 мая в Каунасе прошел масштабный фестиваль Confluence ("Слияние" - отсылка на место слияния двух рек), приуроченная к дню рождения города. На этот раз город, который родился на пересечении двух рек Немана и Нериса, обратился к своим жителям и гостям на языке воды.