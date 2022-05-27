ФОТО и ВИДЕО | "Культурная столица Европы 2022" Каунас отпраздновала своей день рождения уникальным музыкально-световым шоу на воде
Каунас, второй по величине город Литвы, был выбран культурной столицей Европы 2022. С 20 по 22 мая в Каунасе прошел масштабный фестиваль Confluence ("Слияние" - отсылка на место слияния двух рек), приуроченная к дню рождения города. На этот раз город, который родился на пересечении двух рек Немана и Нериса, обратился к своим жителям и гостям на языке воды.
Хотя Каунас упоминается в исторических источниках еще в 1361 году, день рождения города традиционно отмечается 20 мая или в ближайшие выходные к этой дате. Так в 2022 году нынешней культурной столице Европы исполнилось 559 лет.
Кульминацией фестиваля стал грандиозный концерт, который прошел на воде в месте слияния рек Неман и Нерис вечером с участием рок-звезд и симфонического оркестра. Начался же он с выражения поддержки Украине, страдающей от военной агрессии со стороны России.
Фейерверки, световое шоу, шоу дронов, огненное шоу, живая музыка и акробатические трюки - все это совместил в себе финальный концерт. Смотрите фото и видео с захватывающего мероприятия!