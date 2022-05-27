Сегодня на мызе Сака будет открыт памятник, посвященный историческому полету Матиаса Руста

Со дня легендарного полета Матиаса Руста над северным побережьем Эстонии на Красную площадь в Москве 28 мая исполняется 35 лет. Этим полетом Руст поставил под сомнение все возможности противовоздушной обороны тогдашнего Советского Союза. Уволены были министр обороны, главнокомандующий военно-воздушными силами, более чем 300 генералов и высших офицеров.

Сегодня же сразу после открытия памятника, в 15:10, над мызой Сака на малом самолете Cessna 150 пролетит пилот-любитель Хендрик Агур. "Почти на таком же самолете, как и Матиас Руст 35 лет назад, 27 мая я поднимусь на высоту 1000 футов (примерно 300 метров, так же как летел и Руст) выше уровня моря над Финским заливом и направлюсь по воображаемой линии маршрута, соединяющего Хельсинки и Москву. Курсом 120 градусов маршрут пройдет над мызой Сака. Я считаю, что тогдашние пограничники, над которыми летел Матиас Руст, видели точно такую же картину, которая открылась сегодня пришедшим на открытие памятника людям: маленький, со стрекочущим мотором самолет прилетел откуда-то и направился неизвестно куда…», - сказал Хандрик Агур.